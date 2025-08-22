Этот десерт с яблоками вы не забудете никогда: готовится за считанные минуты, а вкус просто невероятный
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Идеально, когда хочется выпечки, но лень замешивать тесто
Выпечка с яблоками всегда ассоциируется с домашним уютом. Если хочется чего-то легкого и быстрого, без замешивания теста, попробуйте приготовить этот десерт из яблок. В нём сочетаются тесто фило, воздушная творожная начинка и карамелизированные яблоки. Готовить такой десерт настолько просто, что с ним справится даже новичок на кухне.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша valeriia.cooking.
Ингредиенты:
- Тесто фило – 4-6 листов;
- Яблоки – 2 шт. (средние);
- Сахар – 80 г;
- Сливочное масло – 30 г;
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Для начинки:
- Маскарпоне — 150 г;
- Яйцо — 1 шт;
- Сахар – 2 ст. л+ванильный сахар;
- Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
Как приготовить
1. Яблоки нарезаем кубиком, поливаем соком лимона.
2. Сахар растапливаем на сковороде, добавляем сливочное масло, перемешиваем и добавляем яблоки, прогреваем 4 минуты на среднем огне, помешивая, оставляем охлаждаться.
3. Для начинки смешиваем все ингредиенты.
4. Берем по 2 листа теста фило, нарезаем на небольшие прямоугольники и выкладываем в форму.
5. Смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем творожную начинку и сверху карамелизированные яблоки.
6. Выпекаем в разогретой до 180° духовке 20-25 минут.