Этот десерт с яблоками вы не забудете никогда: готовится за считанные минуты, а вкус просто невероятный

Идеально, когда хочется выпечки, но лень замешивать тесто

Выпечка с яблоками всегда ассоциируется с домашним уютом. Если хочется чего-то легкого и быстрого, без замешивания теста, попробуйте приготовить этот десерт из яблок. В нём сочетаются тесто фило, воздушная творожная начинка и карамелизированные яблоки. Готовить такой десерт настолько просто, что с ним справится даже новичок на кухне.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша valeriia.cooking.

Ингредиенты:

Тесто фило – 4-6 листов;

Яблоки – 2 шт. (средние);

Сахар – 80 г;

Сливочное масло – 30 г;

Сок лимона – 1 ч.л.

Для начинки:

Маскарпоне — 150 г;

Яйцо — 1 шт;

Сахар – 2 ст. л+ванильный сахар;

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Как приготовить

1. Яблоки нарезаем кубиком, поливаем соком лимона.

2. Сахар растапливаем на сковороде, добавляем сливочное масло, перемешиваем и добавляем яблоки, прогреваем 4 минуты на среднем огне, помешивая, оставляем охлаждаться.

3. Для начинки смешиваем все ингредиенты.

4. Берем по 2 листа теста фило, нарезаем на небольшие прямоугольники и выкладываем в форму.

Как приготовить десерт из яблок и теста фило

5. Смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем творожную начинку и сверху карамелизированные яблоки.

6. Выпекаем в разогретой до 180° духовке 20-25 минут.