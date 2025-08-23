Вибух смаку на вашому столі: рецепт помідорів по-корейськи для справжніх гурманів (відео)

Ніжні та злегка гострі помідори

Помідор — один із найпопулярніших овочів у світовій кулінарії. Його сік додають у супи, з м’якоті готують соуси, салати, кетчупи, запіканки та смачні заготівлі на зиму. Зокрема, особливою популярність мають консервовані помідори з виноградом — незвичайне, але гармонійне поєднання смаків.

Але сьогодні ми пропонуємо вам ще одну яскраву закуску — помідори по-корейськи. Пряні, соковиті та ароматні — вони ідеально доповнять як святковий, так і буденний стіл. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Як приготувати помідори по-корейськи

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

перець болгарський – 2 шт.;

часник – 1 головка;

перець гострий – 1 шт. (за бажанням);

зелень – за смаком;

оцет 9% – 50 г;

олія – 50 г;

цукор – 50 г;

сіль – 1 ст. л.;

Спосіб приготування: