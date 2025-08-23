Рус

Вибух смаку на вашому столі: рецепт помідорів по-корейськи для справжніх гурманів (відео)

Марія Швець
Приготуйте пікантну закуску з помідорів по-корейськи
Приготуйте пікантну закуску з помідорів по-корейськи. Фото youtube.com

Ніжні та злегка гострі помідори

Помідор — один із найпопулярніших овочів у світовій кулінарії. Його сік додають у супи, з м’якоті готують соуси, салати, кетчупи, запіканки та смачні заготівлі на зиму. Зокрема, особливою популярність мають консервовані помідори з виноградом — незвичайне, але гармонійне поєднання смаків.

Але сьогодні ми пропонуємо вам ще одну яскраву закуску — помідори по-корейськи. Пряні, соковиті та ароматні — вони ідеально доповнять як святковий, так і буденний стіл. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Як приготувати помідори по-корейськи

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • перець болгарський – 2 шт.;
  • часник – 1 головка;
  • перець гострий – 1 шт. (за бажанням);
  • зелень – за смаком;
  • оцет 9% – 50 г;
  • олія – 50 г;
  • цукор – 50 г;
  • сіль – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

  1. Промити всі овочі та обсушити.
  2. Нарізати помідори часточками, болгарський перець – соломкою, часник подрібнити.
  3. Змішати овочі у великій мисці разом із зеленню.
  4. Приготувати заправку: змішати оцет, олію, цукор і сіль до повного розчинення.
  5. Залити овочі маринадом, ретельно перемішати й перекласти у чисті банки.
  6. Поставити в холодильник щонайменше на 8 годин для маринування.
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома