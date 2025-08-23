Вибух смаку на вашому столі: рецепт помідорів по-корейськи для справжніх гурманів (відео)
Ніжні та злегка гострі помідори
Помідор — один із найпопулярніших овочів у світовій кулінарії. Його сік додають у супи, з м’якоті готують соуси, салати, кетчупи, запіканки та смачні заготівлі на зиму. Зокрема, особливою популярність мають консервовані помідори з виноградом — незвичайне, але гармонійне поєднання смаків.
Але сьогодні ми пропонуємо вам ще одну яскраву закуску — помідори по-корейськи. Пряні, соковиті та ароматні — вони ідеально доповнять як святковий, так і буденний стіл. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".
Як приготувати помідори по-корейськи
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- перець болгарський – 2 шт.;
- часник – 1 головка;
- перець гострий – 1 шт. (за бажанням);
- зелень – за смаком;
- оцет 9% – 50 г;
- олія – 50 г;
- цукор – 50 г;
- сіль – 1 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Промити всі овочі та обсушити.
- Нарізати помідори часточками, болгарський перець – соломкою, часник подрібнити.
- Змішати овочі у великій мисці разом із зеленню.
- Приготувати заправку: змішати оцет, олію, цукор і сіль до повного розчинення.
- Залити овочі маринадом, ретельно перемішати й перекласти у чисті банки.
- Поставити в холодильник щонайменше на 8 годин для маринування.