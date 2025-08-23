Взрыв вкуса на вашем столе: рецепт помидоров по-корейски для настоящих гурманов (видео)

Нежные и слегка острые помидоры

Помидор – один из самых популярных овощей в мировой кулинарии. Его сок добавляют в супы, из мякоти готовят соусы, салаты, кетчупы, запеканки и вкусные заготовки на зиму. В частности, особенной популярностью пользуются консервированные помидоры с виноградом — необычное, но гармоничное сочетание вкусов.

Но сегодня мы предлагаем вам еще одну яркую закуску – помидоры по-корейски. Пряные, сочные и ароматные – они идеально дополнят как праздничный, так и обычный стол. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

Как приготовить помидоры по-корейски

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

перец болгарский – 2 шт.;

чеснок – 1 головка;

перец острый – 1 шт. (по желанию);

зелень – по вкусу;

уксус 9% – 50 г;

масло – 50 г;

сахар – 50 г;

соль – 1 ст. л.;

Способ приготовления: