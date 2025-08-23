Взрыв вкуса на вашем столе: рецепт помидоров по-корейски для настоящих гурманов (видео)
Читати українською
Нежные и слегка острые помидоры
Помидор – один из самых популярных овощей в мировой кулинарии. Его сок добавляют в супы, из мякоти готовят соусы, салаты, кетчупы, запеканки и вкусные заготовки на зиму. В частности, особенной популярностью пользуются консервированные помидоры с виноградом — необычное, но гармоничное сочетание вкусов.
Но сегодня мы предлагаем вам еще одну яркую закуску – помидоры по-корейски. Пряные, сочные и ароматные – они идеально дополнят как праздничный, так и обычный стол. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".
Как приготовить помидоры по-корейски
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- перец болгарский – 2 шт.;
- чеснок – 1 головка;
- перец острый – 1 шт. (по желанию);
- зелень – по вкусу;
- уксус 9% – 50 г;
- масло – 50 г;
- сахар – 50 г;
- соль – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Промыть все овощи и обсушить.
- Нарезать помидоры дольками, болгарский перец – соломкой, чеснок измельчить.
- Смешать овощи в большой миске вместе с зеленью.
- Приготовить заправку: смешать уксус, растительное масло, сахар и соль до полного растворения.
- Залить овощи маринадом, кропотливо перемешать и переложить в незапятнанные банки.
- Поставить в холодильник не менее 8 часов для маринования.