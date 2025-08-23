Укр

Взрыв вкуса на вашем столе: рецепт помидоров по-корейски для настоящих гурманов (видео)

Мария Швец
Приготовьте пикантную закуску из помидоров по-корейски
Приготовьте пикантную закуску из помидоров по-корейски. Фото youtube.com

Нежные и слегка острые помидоры

Помидор – один из самых популярных овощей в мировой кулинарии. Его сок добавляют в супы, из мякоти готовят соусы, салаты, кетчупы, запеканки и вкусные заготовки на зиму. В частности, особенной популярностью пользуются консервированные помидоры с виноградом — необычное, но гармоничное сочетание вкусов.

Но сегодня мы предлагаем вам еще одну яркую закуску – помидоры по-корейски. Пряные, сочные и ароматные – они идеально дополнят как праздничный, так и обычный стол. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Смаколики Юли".

Как приготовить помидоры по-корейски

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • перец болгарский – 2 шт.;
  • чеснок – 1 головка;
  • перец острый – 1 шт. (по желанию);
  • зелень – по вкусу;
  • уксус 9% – 50 г;
  • масло – 50 г;
  • сахар – 50 г;
  • соль – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Промыть все овощи и обсушить.
  2. Нарезать помидоры дольками, болгарский перец – соломкой, чеснок измельчить.
  3. Смешать овощи в большой миске вместе с зеленью.
  4. Приготовить заправку: смешать уксус, растительное масло, сахар и соль до полного растворения.
  5. Залить овощи маринадом, кропотливо перемешать и переложить в незапятнанные банки.
  6. Поставить в холодильник не менее 8 часов для маринования.
