М'ясо з баклажанами за цим рецептом виходить неймовірно ніжним і смачним: від цієї страви всі будуть в захваті

Наталя Граковська
Рецепт ситної страви за 15 хвилин
Рецепт ситної страви за 15 хвилин.

М’ясо, баклажани та сметана — це тріо, яке підкорить будь-кого

Раніше ми ділилися з вами цікавим рецептом запіканки з баклажанів, а тепер пропонуємо ще один смачний варіант із цим овочем — баклажани з м’ясом. Приготування цієї страви не забере багато часу, а у результаті ви отримаєте апетитну страву з насиченим смаком, яка чудово смакує зі свіжою зеленню та будь-яким гарніром.

Рецептом страви поділились на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".

Інгредієнти:

  • 2 баклажани середнього розміру
  • 1 сире яйце
  • 1 велика цибулина
  • 350 — 400 г свинячої грудинки (можна будь-яке інше м'ясо)
  • 3 ст.л. сметани
  • сіль, олія, зелень

Етапи приготування:

  1. Очистіть баклажани від шкірки, наріжте їх середніми шматочками.
  2. Додайте до баклажанів сире яйце. Перемішуйте, поки баклажани не вберуть його.
  3. Наріжте свинячу грудинку (або інше м'ясо, наприклад, куряче філе) невеликими шматочками та обсмажте на сильному вогні до золотистої скоринки. Додайте сіль і перемішайте.
  4. Наріжте одну велику цибулину не дрібними кубиками. Додайте цибулю до м'яса, перемішайте та обсмажуйте, поки цибуля не стане м'якою та не підрум'яниться.
  5. Викладіть баклажани на розігріту з олією сковорідку. Обсмажуйте їх на вогні вище середнього, періодично перевертаючи, поки вони не набудуть золотистого кольору з усіх сторін. Додайте сіль і дрібно нарізаний часник. Перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте ще декілька хвилин на помірному вогні.
  6. Додайте до баклажанів обсмажене м'ясо з цибулею, перемішайте.
  7. Додайте три столові ложки сметани, знову перемішайте.
  8. Накрийте кришкою і тушкуйте на помірному вогні ще приблизно 5 хвилин.
