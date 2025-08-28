М'ясо з баклажанами за цим рецептом виходить неймовірно ніжним і смачним: від цієї страви всі будуть в захваті

М’ясо, баклажани та сметана — це тріо, яке підкорить будь-кого

Раніше ми ділилися з вами цікавим рецептом запіканки з баклажанів, а тепер пропонуємо ще один смачний варіант із цим овочем — баклажани з м’ясом. Приготування цієї страви не забере багато часу, а у результаті ви отримаєте апетитну страву з насиченим смаком, яка чудово смакує зі свіжою зеленню та будь-яким гарніром.

Рецептом страви поділились на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".

Інгредієнти:

2 баклажани середнього розміру

1 сире яйце

1 велика цибулина

350 — 400 г свинячої грудинки (можна будь-яке інше м'ясо)

3 ст.л. сметани

сіль, олія, зелень

Етапи приготування: