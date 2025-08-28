М'ясо з баклажанами за цим рецептом виходить неймовірно ніжним і смачним: від цієї страви всі будуть в захваті
М’ясо, баклажани та сметана — це тріо, яке підкорить будь-кого
Раніше ми ділилися з вами цікавим рецептом запіканки з баклажанів, а тепер пропонуємо ще один смачний варіант із цим овочем — баклажани з м’ясом. Приготування цієї страви не забере багато часу, а у результаті ви отримаєте апетитну страву з насиченим смаком, яка чудово смакує зі свіжою зеленню та будь-яким гарніром.
Рецептом страви поділились на YouTube-каналі "Експериментуємо на кухні".
Інгредієнти:
- 2 баклажани середнього розміру
- 1 сире яйце
- 1 велика цибулина
- 350 — 400 г свинячої грудинки (можна будь-яке інше м'ясо)
- 3 ст.л. сметани
- сіль, олія, зелень
Етапи приготування:
- Очистіть баклажани від шкірки, наріжте їх середніми шматочками.
- Додайте до баклажанів сире яйце. Перемішуйте, поки баклажани не вберуть його.
- Наріжте свинячу грудинку (або інше м'ясо, наприклад, куряче філе) невеликими шматочками та обсмажте на сильному вогні до золотистої скоринки. Додайте сіль і перемішайте.
- Наріжте одну велику цибулину не дрібними кубиками. Додайте цибулю до м'яса, перемішайте та обсмажуйте, поки цибуля не стане м'якою та не підрум'яниться.
- Викладіть баклажани на розігріту з олією сковорідку. Обсмажуйте їх на вогні вище середнього, періодично перевертаючи, поки вони не набудуть золотистого кольору з усіх сторін. Додайте сіль і дрібно нарізаний часник. Перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте ще декілька хвилин на помірному вогні.
- Додайте до баклажанів обсмажене м'ясо з цибулею, перемішайте.
- Додайте три столові ложки сметани, знову перемішайте.
- Накрийте кришкою і тушкуйте на помірному вогні ще приблизно 5 хвилин.