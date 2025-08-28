Мясо с баклажанами по этому рецепту получается невероятно нежным и вкусным: от этого блюда все будут в восторге
Мясо, баклажаны и сметана – это трио, которое покорит любого
Раньше мы делились с вами интересным рецептом запеканки из баклажанов, а теперь предлагаем еще один вкусный вариант с этим овощем – баклажаны с мясом. Приготовление этого блюда не займет много времени, а в итоге вы получите аппетитное блюдо с насыщенным вкусом, которое прекрасно сочетается со свежей зеленью и любым гарниром.
Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Експерементуємо на кухні".
Ингредиенты:
- 2 баклажана среднего размера
- 1 сырое яйцо
- 1 большая луковица
- 350 — 400 г свиной грудинки (можно любое другое мясо)
- 3 ст.л. сметаны
- соль, масло, зелень
Этапы приготовления:
- Очистите баклажаны от кожуры, нарежьте их средними кусочками.
- Добавьте к баклажанам сырое яйцо. Перемешивайте, пока баклажаны не впитают его.
- Нарежьте свиную грудинку (или другое мясо, например куриное филе) небольшими кусочками и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте соль и перемешайте.
- Нарежьте одну крупную луковицу не мелкими кубиками. Добавьте лук к мясу, перемешайте и обжаривайте, пока лук не станет мягким и не подрумянится.
- Выложите баклажаны на разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте их на огне выше среднего, периодически переворачивая, пока они не приобретут золотистый цвет со всех сторон. Добавьте соль и мелко нарезанный чеснок. Перемешайте, накройте крышкой и тушите еще несколько минут на умеренном огне.
- Добавьте к баклажанам обжаренное мясо с луком, перемешайте.
- Добавьте три столовых ложки сметаны, снова перемешайте.
- Накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 5 минут.