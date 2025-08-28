Укр

Мясо с баклажанами по этому рецепту получается невероятно нежным и вкусным: от этого блюда все будут в восторге

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт сытного блюда за 15 минут
Рецепт сытного блюда за 15 минут. Фото Скриншот YouTube

Мясо, баклажаны и сметана – это трио, которое покорит любого

Раньше мы делились с вами интересным рецептом запеканки из баклажанов, а теперь предлагаем еще один вкусный вариант с этим овощем – баклажаны с мясом. Приготовление этого блюда не займет много времени, а в итоге вы получите аппетитное блюдо с насыщенным вкусом, которое прекрасно сочетается со свежей зеленью и любым гарниром.

Рецептом блюда поделились на YouTube-канале "Експерементуємо на кухні".

Ингредиенты:

  • 2 баклажана среднего размера
  • 1 сырое яйцо
  • 1 большая луковица
  • 350 — 400 г свиной грудинки (можно любое другое мясо)
  • 3 ст.л. сметаны
  • соль, масло, зелень

Этапы приготовления:

  1. Очистите баклажаны от кожуры, нарежьте их средними кусочками.
  2. Добавьте к баклажанам сырое яйцо. Перемешивайте, пока баклажаны не впитают его.
  3. Нарежьте свиную грудинку (или другое мясо, например куриное филе) небольшими кусочками и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте соль и перемешайте.
  4. Нарежьте одну крупную луковицу не мелкими кубиками. Добавьте лук к мясу, перемешайте и обжаривайте, пока лук не станет мягким и не подрумянится.
  5. Выложите баклажаны на разогретую сковородку с маслом. Обжаривайте их на огне выше среднего, периодически переворачивая, пока они не приобретут золотистый цвет со всех сторон. Добавьте соль и мелко нарезанный чеснок. Перемешайте, накройте крышкой и тушите еще несколько минут на умеренном огне.
  6. Добавьте к баклажанам обжаренное мясо с луком, перемешайте.
  7. Добавьте три столовых ложки сметаны, снова перемешайте.
  8. Накройте крышкой и тушите на умеренном огне примерно 5 минут.
Теги:
#Мясо #Рецепты #Баклажаны