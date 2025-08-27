Неймовірно смачна запіканка з баклажанів: ваші гості вимагатимуть цей рецепт
Ця запіканка з баклажанів "врятує" будь-яку вечерю
З баклажанів можна готувати не тільки мариновані закуски чи літні салати. Ці овочі чудово підходять і для запіканок. Приготування запіканки з баклажанів не забирає багато часу, а результат завжди виходить ресторанного рівня: баклажани в томатному соусі злегка підрум’янюються, а розплавлений сир додає страві особливого шарму. Таку страву можна готувати не тільки на вечерю, а й навіть для гостей.
Рецептом запіканки в Instagram поділилась кулінарна блогерка diana_ovinnikova.
Інгредієнти:
- Баклажан — 800 г
- Часник — 3 зубчики
- Томати пелаті — 400 г
- Моцарела — 120
- Пармезан або інший — 200 г
- Базилік
- Борошно
- Оливкова олія
Як приготувати запіканку з баклажанів
- Баклажани промиваємо у воді та сушимо. Нарізаємо тоненькими кільцями, обвалюємо у борошні та смажимо до золотистої скоринки.
- Готуємо соус: часник, томати та базилік тушкуємо три хвилини. Додаємо сіль та перець до смаку.
- У форму викладаємо соус, потім баклажани, змащуємо соусом, викладаємо моцарелу, пармезан, знову баклажани, зверху соус, базилік, знову баклажани, соус і зверху щедро посипаємо сиром.
- Накриваємо форму фольгою та випікаємо 20 хвилини при 180 градусах. Потім знімаємо фольгу та відправляємо запікатись ще на 10 — 15 хвилин до золотистої скоринки.