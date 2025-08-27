Рус

Неймовірно смачна запіканка з баклажанів: ваші гості вимагатимуть цей рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Забудьте про ікру та салати з баклажанів
Забудьте про ікру та салати з баклажанів. Фото Колаж "Телеграф"

Ця запіканка з баклажанів "врятує" будь-яку вечерю

З баклажанів можна готувати не тільки мариновані закуски чи літні салати. Ці овочі чудово підходять і для запіканок. Приготування запіканки з баклажанів не забирає багато часу, а результат завжди виходить ресторанного рівня: баклажани в томатному соусі злегка підрум’янюються, а розплавлений сир додає страві особливого шарму. Таку страву можна готувати не тільки на вечерю, а й навіть для гостей.

Рецептом запіканки в Instagram поділилась кулінарна блогерка diana_ovinnikova.

Інгредієнти:

  • Баклажан — 800 г
  • Часник — 3 зубчики
  • Томати пелаті — 400 г
  • Моцарела — 120
  • Пармезан або інший — 200 г
  • Базилік
  • Борошно
  • Оливкова олія

Як приготувати запіканку з баклажанів

  1. Баклажани промиваємо у воді та сушимо. Нарізаємо тоненькими кільцями, обвалюємо у борошні та смажимо до золотистої скоринки.
  2. Готуємо соус: часник, томати та базилік тушкуємо три хвилини. Додаємо сіль та перець до смаку.
  3. У форму викладаємо соус, потім баклажани, змащуємо соусом, викладаємо моцарелу, пармезан, знову баклажани, зверху соус, базилік, знову баклажани, соус і зверху щедро посипаємо сиром.
  4. Накриваємо форму фольгою та випікаємо 20 хвилини при 180 градусах. Потім знімаємо фольгу та відправляємо запікатись ще на 10 — 15 хвилин до золотистої скоринки.
Теги:
#Рецепти #Запіканка #Баклажани