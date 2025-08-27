Неймовірно смачна запіканка з баклажанів: ваші гості вимагатимуть цей рецепт

Ця запіканка з баклажанів "врятує" будь-яку вечерю

З баклажанів можна готувати не тільки мариновані закуски чи літні салати. Ці овочі чудово підходять і для запіканок. Приготування запіканки з баклажанів не забирає багато часу, а результат завжди виходить ресторанного рівня: баклажани в томатному соусі злегка підрум’янюються, а розплавлений сир додає страві особливого шарму. Таку страву можна готувати не тільки на вечерю, а й навіть для гостей.

Рецептом запіканки в Instagram поділилась кулінарна блогерка diana_ovinnikova.

Інгредієнти:

Баклажан — 800 г

Часник — 3 зубчики

Томати пелаті — 400 г

Моцарела — 120

Пармезан або інший — 200 г

Базилік

Борошно

Оливкова олія

Як приготувати запіканку з баклажанів