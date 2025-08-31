Рус

Теплий салат з баклажанами і яловичиною: рецепт страви, яка не може не сподобатись

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як приготувати теплу страву з баклажанів
Як приготувати теплу страву з баклажанів. Фото Колаж "Телеграф"

Неймовірно смачний салат

Ми розповідали, як приготувати салат з баклажанами по-корейські. Тепер пропонуємо спробувати дещо інше — теплий салат з баклажанів та яловичини, який точно здивує вас поєднанням смаків. Цей салат можна подати як самостійну страву для обіду чи легкої вечері, або ж як ефектну закуску для гостей.

Рецептом поділилась в Instagram блогерка diana_ovinnikova.

Інгредієнти:

  • Яловичина мʼякоть — 250 г
  • Баклажан — 1 великий
  • Перець солодкий червоний і жовтий 1/4 шт.
  • Листя салату — 150 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.
  • Олія
  • Сухий часник — 2 ст.л.
  • Цибуля червона — 1/2 шт.
  • Кунжут
  • Сіль/перець

Для заправки:

  • Соєвий соус — 4 ст.л.
  • Оливкова олія — 3 ст.л.
  • Сік лимона — 1 ст.л.
  • Перець
  • Кінза — гілочка

Як приготувати теплий салат з баклажанів та яловичини

  1. Яловичину нарізаємо на тонкі слайси, солимо та перчимо, додаємо сухий часник та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо.
  2. Баклажан також нарізаємо на тонкі брусочки. Солимо, додаємо крохмаль. Перемішуємо.
  3. М’ясо обсмажуємо на оливковій олії в три заходи по 3 хвилини, щоб воно не тушкувалося, а смажилося.
  4. Дістаємо м’ясо і засипаємо в цю сковороду баклажани. Смажимо до готовності, хвилин 8.
  5. Цибулю, перець – нарізаємо. Листя салату рвемо руками. Перемішуємо та заправляємо соусом.
  6. Салат викладаємо на тарілку, зверху тепле м’ясо та баклажан, посипаємо кунжутом.
Теги:
#Рецепти #Телятина #Салати #Баклажани