Теплий салат з баклажанами і яловичиною: рецепт страви, яка не може не сподобатись

Неймовірно смачний салат

Ми розповідали, як приготувати салат з баклажанами по-корейські. Тепер пропонуємо спробувати дещо інше — теплий салат з баклажанів та яловичини, який точно здивує вас поєднанням смаків. Цей салат можна подати як самостійну страву для обіду чи легкої вечері, або ж як ефектну закуску для гостей.

Рецептом поділилась в Instagram блогерка diana_ovinnikova.

Інгредієнти:

Яловичина мʼякоть — 250 г

Баклажан — 1 великий

Перець солодкий червоний і жовтий 1/4 шт.

Листя салату — 150 г

Кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.

Олія

Сухий часник — 2 ст.л.

Цибуля червона — 1/2 шт.

Кунжут

Сіль/перець

Для заправки:

Соєвий соус — 4 ст.л.

Оливкова олія — 3 ст.л.

Сік лимона — 1 ст.л.

Перець

Кінза — гілочка

Як приготувати теплий салат з баклажанів та яловичини