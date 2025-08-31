Теплий салат з баклажанами і яловичиною: рецепт страви, яка не може не сподобатись
Неймовірно смачний салат
Ми розповідали, як приготувати салат з баклажанами по-корейські. Тепер пропонуємо спробувати дещо інше — теплий салат з баклажанів та яловичини, який точно здивує вас поєднанням смаків. Цей салат можна подати як самостійну страву для обіду чи легкої вечері, або ж як ефектну закуску для гостей.
Рецептом поділилась в Instagram блогерка diana_ovinnikova.
Інгредієнти:
- Яловичина мʼякоть — 250 г
- Баклажан — 1 великий
- Перець солодкий червоний і жовтий 1/4 шт.
- Листя салату — 150 г
- Кукурудзяний крохмаль — 2 ст.л.
- Олія
- Сухий часник — 2 ст.л.
- Цибуля червона — 1/2 шт.
- Кунжут
- Сіль/перець
Для заправки:
- Соєвий соус — 4 ст.л.
- Оливкова олія — 3 ст.л.
- Сік лимона — 1 ст.л.
- Перець
- Кінза — гілочка
Як приготувати теплий салат з баклажанів та яловичини
- Яловичину нарізаємо на тонкі слайси, солимо та перчимо, додаємо сухий часник та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо.
- Баклажан також нарізаємо на тонкі брусочки. Солимо, додаємо крохмаль. Перемішуємо.
- М’ясо обсмажуємо на оливковій олії в три заходи по 3 хвилини, щоб воно не тушкувалося, а смажилося.
- Дістаємо м’ясо і засипаємо в цю сковороду баклажани. Смажимо до готовності, хвилин 8.
- Цибулю, перець – нарізаємо. Листя салату рвемо руками. Перемішуємо та заправляємо соусом.
- Салат викладаємо на тарілку, зверху тепле м’ясо та баклажан, посипаємо кунжутом.