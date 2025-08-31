Укр

Теплый салат с баклажанами и говядиной: рецепт блюда, которое не может не понравиться

Наталья Граковская
Читати українською
Как приготовить теплое блюдо из баклажанов
Как приготовить теплое блюдо из баклажанов. Фото Коллаж "Телеграф"

Невероятно вкусный салат

Мы рассказывали, как приготовить салат с баклажанами по-корейски. Теперь предлагаем попробовать кое-что другое — теплый салат из баклажанов и говядины, который точно удивит вас сочетанием вкусов. Этот салат можно подать как самостоятельное блюдо для обеда или лёгкого ужина, или же как эффектную закуску для гостей.

Рецептом поделилась в Instagram блогер diana_ovinnikova.

Ингредиенты:

  • Говядина мякоть — 250 г
  • Баклажан — 1 большой
  • Перец сладкий красный и желтый 1/4 шт.
  • Листья салата – 150 г
  • Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
  • Масло
  • Сухой чеснок – 2 ст.л.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Кунжут
  • Соль/перец

Для заправки:

  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Перец
  • Кинза – веточка

Как приготовить теплый салат из баклажанов и говядины

  1. Говядину нарезаем на тонкие слайсы, солим и перчим, добавляем сухой чеснок и кукурузный крахмал. Перемешиваем.
  2. Баклажан также нарезаем на тонкие брусочки. Солим, добавляем крахмал. Перемешиваем.
  3. Мясо обжариваем на оливковом масле в три захода по 3 минуты, чтобы оно не тушилось, а жарилось.
  4. Достаем мясо и засыпаем в эту сковороду баклажаны. Жарим до готовности, минут 8.
  5. Лук, перец – нарезаем. Листья салата рвем руками. Перемешиваем и заправляем соусом.
  6. Салат выкладываем на тарелку, сверху теплое мясо и баклажан, посыпаем кунжутом.
