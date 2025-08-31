Теплый салат с баклажанами и говядиной: рецепт блюда, которое не может не понравиться

Невероятно вкусный салат

Мы рассказывали, как приготовить салат с баклажанами по-корейски. Теперь предлагаем попробовать кое-что другое — теплый салат из баклажанов и говядины, который точно удивит вас сочетанием вкусов. Этот салат можно подать как самостоятельное блюдо для обеда или лёгкого ужина, или же как эффектную закуску для гостей.

Рецептом поделилась в Instagram блогер diana_ovinnikova.

Ингредиенты:

Говядина мякоть — 250 г

Баклажан — 1 большой

Перец сладкий красный и желтый 1/4 шт.

Листья салата – 150 г

Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Масло

Сухой чеснок – 2 ст.л.

Лук красный — 1/2 шт.

Кунжут

Соль/перец

Для заправки:

Соевый соус – 4 ст.л.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Перец

Кинза – веточка

Как приготовить теплый салат из баклажанов и говядины