Теплый салат с баклажанами и говядиной: рецепт блюда, которое не может не понравиться
Невероятно вкусный салат
Мы рассказывали, как приготовить салат с баклажанами по-корейски. Теперь предлагаем попробовать кое-что другое — теплый салат из баклажанов и говядины, который точно удивит вас сочетанием вкусов. Этот салат можно подать как самостоятельное блюдо для обеда или лёгкого ужина, или же как эффектную закуску для гостей.
Рецептом поделилась в Instagram блогер diana_ovinnikova.
Ингредиенты:
- Говядина мякоть — 250 г
- Баклажан — 1 большой
- Перец сладкий красный и желтый 1/4 шт.
- Листья салата – 150 г
- Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- Масло
- Сухой чеснок – 2 ст.л.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Кунжут
- Соль/перец
Для заправки:
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Перец
- Кинза – веточка
Как приготовить теплый салат из баклажанов и говядины
- Говядину нарезаем на тонкие слайсы, солим и перчим, добавляем сухой чеснок и кукурузный крахмал. Перемешиваем.
- Баклажан также нарезаем на тонкие брусочки. Солим, добавляем крахмал. Перемешиваем.
- Мясо обжариваем на оливковом масле в три захода по 3 минуты, чтобы оно не тушилось, а жарилось.
- Достаем мясо и засыпаем в эту сковороду баклажаны. Жарим до готовности, минут 8.
- Лук, перец – нарезаем. Листья салата рвем руками. Перемешиваем и заправляем соусом.
- Салат выкладываем на тарелку, сверху теплое мясо и баклажан, посыпаем кунжутом.