Ця намазка з баклажанів має бути в кожному холодильнику: така смачна, що не набридає

Наталя Граковська
Овочева закуска для всієї родини
Овочева закуска для всієї родини. Фото Колаж "Телеграф"

Виходить дуже ароматно і просто тане в роті

Сезон овочів ще триває, тож варто використати цю можливість і приготувати щось смачне та корисне. Саме такою стравою є салат-намазка із запечених баклажанів та перцю. Ці овочі в поєднанні з томатом та ароматною олією перетворюються на дуже смачну закуску, яку зручно намазати на хліб чи подати як легку закуску для всієї родини.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка alexandra_fleisa.

Інгредієнти:

  • баклажан — 1 шт.
  • паприка червона — 3 шт.
  • томат — 1 шт.
  • цибуля невелика (або 2 зубки свіжого часнику)
  • ароматна олія — 5 ст.л.
  • сіль — приблизно 1,5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте овочі.
  2. Баклажан наколіть виделкою та запікайте разом з паприкою при 250°С приблизно 35-40 хвилин.
  3. Томат очистіть від шкірки.
  4. Запечені овочі закутайте у плівку на 15 хвилин, а після зніміть з них шкірку.
  5. Усі овочі наріжте дуже дрібно.
  6. Додайте сіль, олію й перемішайте.
  7. Подавайте закуску на шматочку свіжого хліба.
