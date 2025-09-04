Ця намазка з баклажанів має бути в кожному холодильнику: така смачна, що не набридає

Виходить дуже ароматно і просто тане в роті

Сезон овочів ще триває, тож варто використати цю можливість і приготувати щось смачне та корисне. Саме такою стравою є салат-намазка із запечених баклажанів та перцю. Ці овочі в поєднанні з томатом та ароматною олією перетворюються на дуже смачну закуску, яку зручно намазати на хліб чи подати як легку закуску для всієї родини.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка alexandra_fleisa.

Інгредієнти:

баклажан — 1 шт.

паприка червона — 3 шт.

томат — 1 шт.

цибуля невелика (або 2 зубки свіжого часнику)

ароматна олія — 5 ст.л.

сіль — приблизно 1,5 ч.л.

Спосіб приготування: