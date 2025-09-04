Ця намазка з баклажанів має бути в кожному холодильнику: така смачна, що не набридає
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходить дуже ароматно і просто тане в роті
Сезон овочів ще триває, тож варто використати цю можливість і приготувати щось смачне та корисне. Саме такою стравою є салат-намазка із запечених баклажанів та перцю. Ці овочі в поєднанні з томатом та ароматною олією перетворюються на дуже смачну закуску, яку зручно намазати на хліб чи подати як легку закуску для всієї родини.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка alexandra_fleisa.
Інгредієнти:
- баклажан — 1 шт.
- паприка червона — 3 шт.
- томат — 1 шт.
- цибуля невелика (або 2 зубки свіжого часнику)
- ароматна олія — 5 ст.л.
- сіль — приблизно 1,5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Вимийте овочі.
- Баклажан наколіть виделкою та запікайте разом з паприкою при 250°С приблизно 35-40 хвилин.
- Томат очистіть від шкірки.
- Запечені овочі закутайте у плівку на 15 хвилин, а після зніміть з них шкірку.
- Усі овочі наріжте дуже дрібно.
- Додайте сіль, олію й перемішайте.
- Подавайте закуску на шматочку свіжого хліба.