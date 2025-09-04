Эта намазка из баклажанов должна быть в каждом холодильнике: такая вкусная, что не надоедает
Выходит очень ароматно и просто тает во рту
Сезон овощей еще продолжается, поэтому стоит использовать эту возможность и приготовить что-то вкусное и полезное. Именно таким блюдом является салат-намазка из запечённых баклажанов и перца. Эти овощи в сочетании с томатом и ароматным маслом превращаются в очень вкусную закуску, которую удобно намазать на хлеб или подать как лёгкую закуску для всей семьи.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша alexandra_fleisa.
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.
- паприка красная — 3 шт.
- томат – 1 шт.
- лук небольшой (или 2 зубка свежего чеснока)
- ароматное масло – 5 ст.л.
- соль – примерно 1,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Вымойте овощи.
- Баклажан наколите вилкой и запекайте вместе с паприкой при 250 С примерно 35-40 минут.
- Томат очистите от кожуры.
- Запеченные овощи укутайте в пленку на 15 минут, а после снимите с них шкурку.
- Все овощи нарежьте очень мелко.
- Добавьте соль, растительное масло и перемешайте.
- Подавайте закуску на кусочке свежего хлеба.