Эта намазка из баклажанов должна быть в каждом холодильнике: такая вкусная, что не надоедает

Выходит очень ароматно и просто тает во рту

Сезон овощей еще продолжается, поэтому стоит использовать эту возможность и приготовить что-то вкусное и полезное. Именно таким блюдом является салат-намазка из запечённых баклажанов и перца. Эти овощи в сочетании с томатом и ароматным маслом превращаются в очень вкусную закуску, которую удобно намазать на хлеб или подать как лёгкую закуску для всей семьи.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша alexandra_fleisa.

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.

паприка красная — 3 шт.

томат – 1 шт.

лук небольшой (или 2 зубка свежего чеснока)

ароматное масло – 5 ст.л.

соль – примерно 1,5 ч.л.

Способ приготовления: