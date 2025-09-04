Укр

Эта намазка из баклажанов должна быть в каждом холодильнике: такая вкусная, что не надоедает

Наталья Граковская
Овощная закуска для всей семьи
Овощная закуска для всей семьи. Фото Коллаж "Телеграф"

Выходит очень ароматно и просто тает во рту

Сезон овощей еще продолжается, поэтому стоит использовать эту возможность и приготовить что-то вкусное и полезное. Именно таким блюдом является салат-намазка из запечённых баклажанов и перца. Эти овощи в сочетании с томатом и ароматным маслом превращаются в очень вкусную закуску, которую удобно намазать на хлеб или подать как лёгкую закуску для всей семьи.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша alexandra_fleisa.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт.
  • паприка красная — 3 шт.
  • томат – 1 шт.
  • лук небольшой (или 2 зубка свежего чеснока)
  • ароматное масло – 5 ст.л.
  • соль – примерно 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Вымойте овощи.
  2. Баклажан наколите вилкой и запекайте вместе с паприкой при 250 С примерно 35-40 минут.
  3. Томат очистите от кожуры.
  4. Запеченные овощи укутайте в пленку на 15 минут, а после снимите с них шкурку.
  5. Все овощи нарежьте очень мелко.
  6. Добавьте соль, растительное масло и перемешайте.
  7. Подавайте закуску на кусочке свежего хлеба.
