Готується за 15 хвилин, а зберігається до 2 місяців: простий салат із капусти та овочів
Без стерилізації та зайвих зусиль
Раніше ми ділилися рецептом квашеної капусти, а тепер пропонуємо ще один спосіб використати цей овоч. Адже з капусти можна приготувати не лише класичну закваску, а й яскравий салат з овочами, який не потребує стерилізації. Він виходить соковитим, хрустким і ароматним. Такий салат зручно заготовити заздалегідь і тримати у холодильнику — він буде чудовою закускою до будь-кого гарніру чи м'яса.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".
Інгредієнти:
- 2,5 кг білокачанної капусти
- 0,5 кг моркви
- 0,5 кг солодкого перцю
- 0,5 кг цибулі
- 50 г солі
- 120-150 г цукру
- 250 мл олії
- 100 г оцту 9%
Як приготувати салат з капусти та перцю без стерилізації
- Дрібно нашаткуйте 2,5 кг капусти. Наріжте цибулю півкільцями. Наріжте болгарський перець смужками. Натріть моркву на тертці для корейської моркви (або на звичайній).
- До нашаткованої капусти додайте моркву, перець і цибулю. Злегка перемішайте. Додайте сіль, цукор, оцет та олію. Ретельно перемішуйте всі інгредієнти, щоб овочі виділили сік. Об’єм салату зменшиться.
- Готовий салат перекладіть у чисті банки, злегка трамбуючи. Сік, що залишився, розлийте по банках.
- Закрийте банки капроновими кришками або кришками на закрутку.
Зберігайте салат у холодильнику. Його можна смакувати одразу, але він буде ще смачніший наступного дня і може зберігатися до двох місяців.