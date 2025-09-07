Готується за 15 хвилин, а зберігається до 2 місяців: простий салат із капусти та овочів

Без стерилізації та зайвих зусиль

Раніше ми ділилися рецептом квашеної капусти, а тепер пропонуємо ще один спосіб використати цей овоч. Адже з капусти можна приготувати не лише класичну закваску, а й яскравий салат з овочами, який не потребує стерилізації. Він виходить соковитим, хрустким і ароматним. Такий салат зручно заготовити заздалегідь і тримати у холодильнику — він буде чудовою закускою до будь-кого гарніру чи м'яса.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Смаколики Юлі".

Інгредієнти:

2,5 кг білокачанної капусти

0,5 кг моркви

0,5 кг солодкого перцю

0,5 кг цибулі

50 г солі

120-150 г цукру

250 мл олії

100 г оцту 9%

Як приготувати салат з капусти та перцю без стерилізації

Дрібно нашаткуйте 2,5 кг капусти. Наріжте цибулю півкільцями. Наріжте болгарський перець смужками. Натріть моркву на тертці для корейської моркви (або на звичайній). До нашаткованої капусти додайте моркву, перець і цибулю. Злегка перемішайте. Додайте сіль, цукор, оцет та олію. Ретельно перемішуйте всі інгредієнти, щоб овочі виділили сік. Об’єм салату зменшиться. Готовий салат перекладіть у чисті банки, злегка трамбуючи. Сік, що залишився, розлийте по банках. Закрийте банки капроновими кришками або кришками на закрутку.

Зберігайте салат у холодильнику. Його можна смакувати одразу, але він буде ще смачніший наступного дня і може зберігатися до двох місяців.