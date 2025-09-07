Готовится за 15 минут, а хранится до 2 месяцев: простой салат из капусты и овощей

Без стерилизации и лишних усилий

Раньше мы делились рецептом квашеной капусты, а теперь предлагаем еще один способ использовать этот овощ. Ведь из капусты можно приготовить не только классическую закваску, но и яркий салат с овощами, который можно закрыть в банки без стерилизации. Он получается сочным, хрустящим и ароматным. Такой салат удобно заготовить заранее и держать в холодильнике – он будет прекрасной закуской к любому гарниру или мясу.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юлі".

Ингредиенты:

2,5 кг белокочанной капусты

0,5 кг моркови

0,5 кг сладкого перца

0,5 кг лука

50 г соли

120-150 г сахара

250 мл масла

100 г уксуса 9%

Как приготовить салат из капусты и перца без стерилизации

Мелко нашинкуйте 2,5 кг капусты. Нарежьте лук полукольцами. Нарежьте болгарский перец полосками. Натрите морковь на терке для корейской моркови (или на обычной). К нашинкованной капусте добавьте морковь, перец и лук. Слегка перемешайте. Добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Тщательно перемешивайте все ингредиенты, чтобы овощи выделили сок. Объем салата уменьшится. Готовый салат переложите в чистые банки, слегка трамбуя. Оставшийся сок разлейте по банкам. Закройте банки капроновыми крышками или крышками на закрутку.

Храните салат в холодильнике. Его можно есть сразу, но он будет еще вкуснее на следующий день и может храниться до двух месяцев.