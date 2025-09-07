Укр

Готовится за 15 минут, а хранится до 2 месяцев: простой салат из капусты и овощей

Наталья Граковская
Салат из капусты на закуску
Салат из капусты на закуску

Без стерилизации и лишних усилий

Раньше мы делились рецептом квашеной капусты, а теперь предлагаем еще один способ использовать этот овощ. Ведь из капусты можно приготовить не только классическую закваску, но и яркий салат с овощами, который можно закрыть в банки без стерилизации. Он получается сочным, хрустящим и ароматным. Такой салат удобно заготовить заранее и держать в холодильнике – он будет прекрасной закуской к любому гарниру или мясу.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Смаколики Юлі".

Ингредиенты:

  • 2,5 кг белокочанной капусты
  • 0,5 кг моркови
  • 0,5 кг сладкого перца
  • 0,5 кг лука
  • 50 г соли
  • 120-150 г сахара
  • 250 мл масла
  • 100 г уксуса 9%

Как приготовить салат из капусты и перца без стерилизации

  1. Мелко нашинкуйте 2,5 кг капусты. Нарежьте лук полукольцами. Нарежьте болгарский перец полосками. Натрите морковь на терке для корейской моркови (или на обычной).
  2. К нашинкованной капусте добавьте морковь, перец и лук. Слегка перемешайте. Добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Тщательно перемешивайте все ингредиенты, чтобы овощи выделили сок. Объем салата уменьшится.
  3. Готовый салат переложите в чистые банки, слегка трамбуя. Оставшийся сок разлейте по банкам.
  4. Закройте банки капроновыми крышками или крышками на закрутку.

Храните салат в холодильнике. Его можно есть сразу, но он будет еще вкуснее на следующий день и может храниться до двух месяцев.

