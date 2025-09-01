Простий рецепт маринованої капусти на зиму: закуска, яка буде хрумкою до самої весни

Не м’яка і не кисла

Маринована капуста — одна з тих заготовок, без яких неможливо уявити зиму. Її можна подавати як самостійну закуску, додавати до салатів або використовувати в гарнірах і навіть у перших стравах. За цим простим та перевіреним рецептом капуста виходить хрусткою та дуже ароматною. Приготування не забере багато часу, а результат тішитиме вас і вашу родину до самої весни.

Рецептом поділилась кулінарка Jayne lubowitz у Facebook.

Інгредієнти

5 кілограмів капусти без качана

1 кілограм моркви

1 кілограм солодкого перцю

1 кілограм цибулі

100 грамів солі

300 грамів цукру

500 мл олії

200 мл оцту 9%

Як приготовити мариновану капусту