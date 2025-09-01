Рус

Простий рецепт маринованої капусти на зиму: закуска, яка буде хрумкою до самої весни

Наталя Граковська
Як приготувати мариновану капусту на зиму
Як приготувати мариновану капусту на зиму. Фото Freepik

Не м’яка і не кисла

Маринована капуста — одна з тих заготовок, без яких неможливо уявити зиму. Її можна подавати як самостійну закуску, додавати до салатів або використовувати в гарнірах і навіть у перших стравах. За цим простим та перевіреним рецептом капуста виходить хрусткою та дуже ароматною. Приготування не забере багато часу, а результат тішитиме вас і вашу родину до самої весни.

Рецептом поділилась кулінарка Jayne lubowitz у Facebook.

Інгредієнти

  • 5 кілограмів капусти без качана
  • 1 кілограм моркви
  • 1 кілограм солодкого перцю
  • 1 кілограм цибулі
  • 100 грамів солі
  • 300 грамів цукру
  • 500 мл олії
  • 200 мл оцту 9%

Як приготовити мариновану капусту

  1. Нашаткуйте капусту великими шматками. Моркву натріть на корейській тертці. Наріжте болгарський перець тонкою соломкою. Цибулю наріжте півкільцями.
  2. З’єднайте всі підготовлені овочі у великій ємності та обережно перемішайте. Не мніть овочі.
  3. Додайте сіль та цукор. Потім влийте олію та оцет.
  4. Обережно, але ретельно перемішайте все, поки овочі не почнуть виділяти сік.
  5. Коли овочі виділили достатньо соку, щільно утрамбуйте салат у чисті банки. Залишки соку рівномірно розподіліть по всім банкам.
  6. Зберігайте капусту в прохолодному місці — холодильнику або у підвалі.
