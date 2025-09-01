Простий рецепт маринованої капусти на зиму: закуска, яка буде хрумкою до самої весни
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не м’яка і не кисла
Маринована капуста — одна з тих заготовок, без яких неможливо уявити зиму. Її можна подавати як самостійну закуску, додавати до салатів або використовувати в гарнірах і навіть у перших стравах. За цим простим та перевіреним рецептом капуста виходить хрусткою та дуже ароматною. Приготування не забере багато часу, а результат тішитиме вас і вашу родину до самої весни.
Рецептом поділилась кулінарка Jayne lubowitz у Facebook.
Інгредієнти
- 5 кілограмів капусти без качана
- 1 кілограм моркви
- 1 кілограм солодкого перцю
- 1 кілограм цибулі
- 100 грамів солі
- 300 грамів цукру
- 500 мл олії
- 200 мл оцту 9%
Як приготовити мариновану капусту
- Нашаткуйте капусту великими шматками. Моркву натріть на корейській тертці. Наріжте болгарський перець тонкою соломкою. Цибулю наріжте півкільцями.
- З’єднайте всі підготовлені овочі у великій ємності та обережно перемішайте. Не мніть овочі.
- Додайте сіль та цукор. Потім влийте олію та оцет.
- Обережно, але ретельно перемішайте все, поки овочі не почнуть виділяти сік.
- Коли овочі виділили достатньо соку, щільно утрамбуйте салат у чисті банки. Залишки соку рівномірно розподіліть по всім банкам.
- Зберігайте капусту в прохолодному місці — холодильнику або у підвалі.