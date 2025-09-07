Баклажани зі смаком грибів: цей простий інгредієнт перетворить звичний овоч на справжній делікатес

Виходить дуже смачно

Раніше ми ділилися рецептом ніжних тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо приготувати ці овочі в зовсім іншому варіанті. Цей рецепт особливий тим, що баклажани набувають смаку й текстури, дуже схожих на гриби. Завдяки простим інгредієнтам та невеликій хитрості в приготуванні, страва виходить ароматною, поживною й водночас незвичайною.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка yummy_food_uaa.

Інгредієнти:

0.5 кг баклажанів

2 яйця

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

смакова приправа з ароматом грибів(можна просто сіль)

чорний мелений перець

Як приготувати баклажани "як гриби"