Баклажани зі смаком грибів: цей простий інгредієнт перетворить звичний овоч на справжній делікатес
Виходить дуже смачно
Раніше ми ділилися рецептом ніжних тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо приготувати ці овочі в зовсім іншому варіанті. Цей рецепт особливий тим, що баклажани набувають смаку й текстури, дуже схожих на гриби. Завдяки простим інгредієнтам та невеликій хитрості в приготуванні, страва виходить ароматною, поживною й водночас незвичайною.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка yummy_food_uaa.
Інгредієнти:
- 0.5 кг баклажанів
- 2 яйця
- 1 середня цибулина
- 2 зубчики часнику
- смакова приправа з ароматом грибів(можна просто сіль)
- чорний мелений перець
Як приготувати баклажани "як гриби"
- Баклажани очистити від шкірки та нарізати крупним кубиком.
- Яйця злегка збити, залити баклажани, перемішати. Залишити на 2 години маринуватись, періодично перемішуючи. Можна поставити в холодильник.
- Цибулю нарізати дрібно, злегка обсмажити. Додати баклажани та смажити до готовності, періодично помішуючи, на маленькому вогні.
- В кінці смаження додати спеції та часник. За бажанням можна додати сметану.