Баклажани зі смаком грибів: цей простий інгредієнт перетворить звичний овоч на справжній делікатес

Наталя Граковська
Ніхто не здогадається, що це баклажани. Фото Pinterest

Виходить дуже смачно

Раніше ми ділилися рецептом ніжних тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо приготувати ці овочі в зовсім іншому варіанті. Цей рецепт особливий тим, що баклажани набувають смаку й текстури, дуже схожих на гриби. Завдяки простим інгредієнтам та невеликій хитрості в приготуванні, страва виходить ароматною, поживною й водночас незвичайною.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка yummy_food_uaa.

Інгредієнти:

  • 0.5 кг баклажанів
  • 2 яйця
  • 1 середня цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • смакова приправа з ароматом грибів(можна просто сіль)
  • чорний мелений перець

Як приготувати баклажани "як гриби"

  1. Баклажани очистити від шкірки та нарізати крупним кубиком.
  2. Яйця злегка збити, залити баклажани, перемішати. Залишити на 2 години маринуватись, періодично перемішуючи. Можна поставити в холодильник.
  3. Цибулю нарізати дрібно, злегка обсмажити. Додати баклажани та смажити до готовності, періодично помішуючи, на маленькому вогні.
  4. В кінці смаження додати спеції та часник. За бажанням можна додати сметану.
