Баклажани зі сметаною: рецепт простої та ситної страви за 30 хвилин
Усі проситимуть добавки
Ми ділилися з вами рецептом ароматної лазаньї з баклажанів, проте якщо часу на її приготування нема, спробуйте простішу, але не менш смачну страву — баклажани зі сметаною. В цьому рецепті поєднуються прости та ситні продукти: баклажани, цибуля, сметана, яйця. Готується страва всього за пів години, а результат виходить настільки вдалим, що хочеться повторювати знову і знову.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка valeria_pytel в Instagram.
Інгредієнти:
- Баклажани — 2 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Сметана — 3 ст.л.
- Часник — 1 зуб.
- Яйця — 2 шт.
- Зелень
- Сіль, перець — на смак
Як приготувати тушковані баклажани зі сметаною
- Баклажани чистимо та нарізаємо на середні шматочки.
- Додаємо яйця, перемішуємо гарно та залишаємо на 15 хвилин.
- Тим часом нарізаємо цибулю та підсмажуємо її на олії хвилин 3.
- Далі додаємо баклажани і при цьому все помішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо на маленькому вогні хвилин 7, не забуваємо помішувати.
- Далі додаємо сметану, спеції, та нарізану зелень і часник, накриваємо і ще тушкуємо пару хвилин.