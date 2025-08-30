Баклажани зі сметаною: рецепт простої та ситної страви за 30 хвилин

Усі проситимуть добавки

Ми ділилися з вами рецептом ароматної лазаньї з баклажанів, проте якщо часу на її приготування нема, спробуйте простішу, але не менш смачну страву — баклажани зі сметаною. В цьому рецепті поєднуються прости та ситні продукти: баклажани, цибуля, сметана, яйця. Готується страва всього за пів години, а результат виходить настільки вдалим, що хочеться повторювати знову і знову.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка valeria_pytel в Instagram.

Інгредієнти:

Баклажани — 2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Сметана — 3 ст.л.

Часник — 1 зуб.

Яйця — 2 шт.

Зелень

Сіль, перець — на смак

Як приготувати тушковані баклажани зі сметаною