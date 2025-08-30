Рус

Баклажани зі сметаною: рецепт простої та ситної страви за 30 хвилин

Наталя Граковська
Коли хочеться чогось особливого
Коли хочеться чогось особливого. Фото instagram

Усі проситимуть добавки

Ми ділилися з вами рецептом ароматної лазаньї з баклажанів, проте якщо часу на її приготування нема, спробуйте простішу, але не менш смачну страву — баклажани зі сметаною. В цьому рецепті поєднуються прости та ситні продукти: баклажани, цибуля, сметана, яйця. Готується страва всього за пів години, а результат виходить настільки вдалим, що хочеться повторювати знову і знову.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка valeria_pytel в Instagram.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 2 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Часник — 1 зуб.
  • Яйця — 2 шт.
  • Зелень
  • Сіль, перець — на смак

Як приготувати тушковані баклажани зі сметаною

  1. Баклажани чистимо та нарізаємо на середні шматочки.
  2. Додаємо яйця, перемішуємо гарно та залишаємо на 15 хвилин.
  3. Тим часом нарізаємо цибулю та підсмажуємо її на олії хвилин 3.
  4. Далі додаємо баклажани і при цьому все помішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо на маленькому вогні хвилин 7, не забуваємо помішувати.
  5. Далі додаємо сметану, спеції, та нарізану зелень і часник, накриваємо і ще тушкуємо пару хвилин.
