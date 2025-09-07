Баклажаны со вкусом грибов: этот простой ингредиент превратит привычный овощ в настоящий деликатес
Читати українською
Выходит очень вкусно
Раньше мы делились рецептом нежных тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем приготовить эти овощи в совсем другом варианте. Этот рецепт особенный тем, что баклажаны приобретают вкус и текстуру, очень похожих на грибы. Благодаря простым ингредиентам и небольшой хитрости в приготовлении, блюдо получается ароматным, питательным и одновременно необычным.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша yummy_food_uaa.
Ингредиенты:
- 0.5 кг баклажанов
- 2 яйца
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- приправа с ароматом грибов(можно просто соль)
- черный молотый перец
Как приготовить баклажаны "как грибы"
- Баклажаны очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком.
- Яйца слегка взбить, залить баклажаны, перемешать. Оставить на 2 часа мариноваться, периодически перемешивая. Можно поставить в холодильник.
- Лук нарезать мелко, слегка обжарить. Добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая на маленьком огне.
- В конце жарки добавить специи и чеснок. По желанию можно добавить сметану.