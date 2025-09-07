Укр

Баклажаны со вкусом грибов: этот простой ингредиент превратит привычный овощ в настоящий деликатес

Наталья Граковская
Читати українською
Никто не догадается, что это баклажаны
Никто не догадается, что это баклажаны

Выходит очень вкусно

Раньше мы делились рецептом нежных тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем приготовить эти овощи в совсем другом варианте. Этот рецепт особенный тем, что баклажаны приобретают вкус и текстуру, очень похожих на грибы. Благодаря простым ингредиентам и небольшой хитрости в приготовлении, блюдо получается ароматным, питательным и одновременно необычным.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша yummy_food_uaa.

Ингредиенты:

  • 0.5 кг баклажанов
  • 2 яйца
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • приправа с ароматом грибов(можно просто соль)
  • черный молотый перец

Как приготовить баклажаны "как грибы"

  1. Баклажаны очистить от кожуры и нарезать крупным кубиком.
  2. Яйца слегка взбить, залить баклажаны, перемешать. Оставить на 2 часа мариноваться, периодически перемешивая. Можно поставить в холодильник.
  3. Лук нарезать мелко, слегка обжарить. Добавить баклажаны и жарить до готовности, периодически помешивая на маленьком огне.
  4. В конце жарки добавить специи и чеснок. По желанию можно добавить сметану.
