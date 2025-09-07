Баклажаны со вкусом грибов: этот простой ингредиент превратит привычный овощ в настоящий деликатес

Выходит очень вкусно

Раньше мы делились рецептом нежных тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем приготовить эти овощи в совсем другом варианте. Этот рецепт особенный тем, что баклажаны приобретают вкус и текстуру, очень похожих на грибы. Благодаря простым ингредиентам и небольшой хитрости в приготовлении, блюдо получается ароматным, питательным и одновременно необычным.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша yummy_food_uaa.

Ингредиенты:

0.5 кг баклажанов

2 яйца

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

приправа с ароматом грибов(можно просто соль)

черный молотый перец

Как приготовить баклажаны "как грибы"