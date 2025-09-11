Рус

Квашений буряк без оцту та солі: рецепт, який зберігає максимум користі

Наталя Граковська
Квашений буряк без спецій
Квашений буряк без спецій. Фото Freepik

Як заквасити буряк лише на воді

Зазвичай ми звикли бачити буряк у відвареному чи тушкованому вигляді. Але існує ще один цікавий спосіб його приготування — квашення. Такий буряк має яскравий смак і користь, адже в процесі бродіння він зберігає вітаміни. Квашений буряк можна додавати у шпундру, бігус та борщ. А квас із нього можна використовувати навіть для пом’якшення м’яса.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Інгредієнти:

  • буряк дрібний, твердий, без тріщин
  • вода

Як приготувати квашений буряк

  1. Добре вимийте буряк, а потім очистіть від шкірки.
  2. Покладіть цілі буряки в банку, не розрізаючи, та розміщуйте їх вільно, залишаючи достатньо місця, щоб вони могли збільшитися в об'ємі. Це запобіжить розтріскуванню банки.
  3. Залийте буряки чистою водою кімнатної температури, бажано не з-під крана. Буряк має бути повністю покритий водою.
  4. Накрийте банку кришкою, не закручуючи її, або марлею. Перенесіть банку в темне місце. Оптимальна температура для квашення – від 18 до 24°C.
  5. У перші два дні може з'явитися піна. Її потрібно знімати ложкою.
  6. Буряки квасяться приблизно 10 днів. Щоб зупинити процес бродіння, переставте банку з готовим квашеним буряком у холодне місце.
