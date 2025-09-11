Квашений буряк без оцту та солі: рецепт, який зберігає максимум користі

Як заквасити буряк лише на воді

Зазвичай ми звикли бачити буряк у відвареному чи тушкованому вигляді. Але існує ще один цікавий спосіб його приготування — квашення. Такий буряк має яскравий смак і користь, адже в процесі бродіння він зберігає вітаміни. Квашений буряк можна додавати у шпундру, бігус та борщ. А квас із нього можна використовувати навіть для пом’якшення м’яса.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Інгредієнти:

буряк дрібний, твердий, без тріщин

вода

Як приготувати квашений буряк