Квашений буряк без оцту та солі: рецепт, який зберігає максимум користі
Читать на русском
Як заквасити буряк лише на воді
Зазвичай ми звикли бачити буряк у відвареному чи тушкованому вигляді. Але існує ще один цікавий спосіб його приготування — квашення. Такий буряк має яскравий смак і користь, адже в процесі бродіння він зберігає вітаміни. Квашений буряк можна додавати у шпундру, бігус та борщ. А квас із нього можна використовувати навіть для пом’якшення м’яса.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".
Інгредієнти:
- буряк дрібний, твердий, без тріщин
- вода
Як приготувати квашений буряк
- Добре вимийте буряк, а потім очистіть від шкірки.
- Покладіть цілі буряки в банку, не розрізаючи, та розміщуйте їх вільно, залишаючи достатньо місця, щоб вони могли збільшитися в об'ємі. Це запобіжить розтріскуванню банки.
- Залийте буряки чистою водою кімнатної температури, бажано не з-під крана. Буряк має бути повністю покритий водою.
- Накрийте банку кришкою, не закручуючи її, або марлею. Перенесіть банку в темне місце. Оптимальна температура для квашення – від 18 до 24°C.
- У перші два дні може з'явитися піна. Її потрібно знімати ложкою.
- Буряки квасяться приблизно 10 днів. Щоб зупинити процес бродіння, переставте банку з готовим квашеним буряком у холодне місце.