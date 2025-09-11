Квашеная свекла без уксуса и соли: рецепт, который сохраняет максимум пользы
-
-
Как заквасить свеклу только на воде
Обычно мы привыкли видеть свеклу в отварном или тушеном виде. Но существует еще один интересный способ ее приготовления — квашение. Такая свекла имеет яркий вкус и пользу, ведь в процессе брожения она сохраняет витамины. Квашеную свеклу можно добавлять в шпундру, бигус и борщ. А квас из нее можно использовать даже для размягчения мяса.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".
Ингредиенты:
- свекла мелкая, твердая, без трещин
- вода
Как приготовить квашеную свеклу
- Хорошо вымойте свеклу, а затем очистите от кожуры.
- Положите целые свеклы в банку, не разрезая, и размещайте их свободно, оставляя достаточно места, чтобы они могли увеличиться в объеме. Это предотвратит растрескивание банки.
- Залейте свеклы чистой водой комнатной температуры, желательно не из-под крана. Свекла должна быть полностью покрыта водой.
- Накройте банку крышкой, не закручивая ее, или марлей. Перенесите банку в темное место. Оптимальная температура для квашения — от 18 до 24°C.
- В первые два дня может появиться пена. Ее нужно снимать ложкой.
- Свеклы квасятся примерно 10 дней. Чтобы остановить процесс брожения, переставьте банку с готовой квашеной свеклой в холодное место.