Квашеная свекла без уксуса и соли: рецепт, который сохраняет максимум пользы

Как заквасить свеклу только на воде

Обычно мы привыкли видеть свеклу в отварном или тушеном виде. Но существует еще один интересный способ ее приготовления — квашение. Такая свекла имеет яркий вкус и пользу, ведь в процессе брожения она сохраняет витамины. Квашеную свеклу можно добавлять в шпундру, бигус и борщ. А квас из нее можно использовать даже для размягчения мяса.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".

Ингредиенты:

свекла мелкая, твердая, без трещин

вода

Как приготовить квашеную свеклу