Помідори виходять як бочкові: простий рецепт без оцту та цукру
Швидкий та простий рецепт помідорів на зиму
Щоб заквасити помідори на зиму, не потрібно багато продуктів. Цей рецепт — яскравий тому доказ. У ньому не використовуються ані оцет, ані цукор, а помідори виходять неймовірно смачними та зберігають свою пружність.
Швидким рецептом маринованих помідорів поділились на YouTube-каналі "Смачно з любов'ю". Вказана кількість солі розрахована на півторалітрову банку.
Інгредієнти
- Помідори "Сливка" — довільна кількість
- Сіль — 1.5 ч.л.
- Вода
Як приготувати помідори без оцту та цукру на зиму
- Помиті помідори викладіть у сухі стерилізовані банки.
- На півторалітрову банку додайте 1,5 чайної ложки солі.
- Залийте помідори в банках кип'яченою водою. Вона не має бути дуже гарячою, і повинна діставати аж до кришки.
- Відправте помідори стерилізуватись 15 хвилин з моменту закипання води.
- Після стерилізації дістаньте банку та одразу закатайте її. Потім переверніть її догори дном і залиште, щоб вона повністю охолола.