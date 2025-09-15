Рус

Помідори виходять як бочкові: простий рецепт без оцту та цукру

Наталя Граковська
Мариновані помідори на зиму
Мариновані помідори на зиму

Швидкий та простий рецепт помідорів на зиму

Щоб заквасити помідори на зиму, не потрібно багато продуктів. Цей рецепт — яскравий тому доказ. У ньому не використовуються ані оцет, ані цукор, а помідори виходять неймовірно смачними та зберігають свою пружність.

Швидким рецептом маринованих помідорів поділились на YouTube-каналі "Смачно з любов'ю". Вказана кількість солі розрахована на півторалітрову банку.

Інгредієнти

  • Помідори "Сливка" — довільна кількість
  • Сіль — 1.5 ч.л.
  • Вода

Як приготувати помідори без оцту та цукру на зиму

  1. Помиті помідори викладіть у сухі стерилізовані банки.
  2. На півторалітрову банку додайте 1,5 чайної ложки солі.
  3. Залийте помідори в банках кип'яченою водою. Вона не має бути дуже гарячою, і повинна діставати аж до кришки.
  4. Відправте помідори стерилізуватись 15 хвилин з моменту закипання води.
  5. Після стерилізації дістаньте банку та одразу закатайте її. Потім переверніть її догори дном і залиште, щоб вона повністю охолола.
