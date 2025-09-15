Помидоры получаются как бочковые: простой рецепт без уксуса и сахара
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстрый и простой рецепт помидоров на зиму
Чтобы заквасить помидоры на зиму, не нужно много продуктов. Этот рецепт — яркое тому доказательство. В нем не используются ни уксус, ни сахар, а помидоры получаются невероятно вкусными и сохраняют свою упругость.
Быстрым рецептом маринованных помидоров поделились на YouTube-канале "Вкусно с любовью". Указанное количество соли рассчитано на полторалитровую банку.
Ингредиенты
- Помидоры "Сливка" — произвольное количество
- Соль – 1.5 ч.л.
- Вода
Как приготовить помидоры без уксуса и сахара на зиму
- Помытые помидоры выложите в сухие стерилизованные банки.
- На полторалитровую банку добавьте 1,5 чайной ложки соли.
- Залейте помидоры в банках кипяченой водой. Она не должна быть слишком горячей, и должна доставать прямо до крышки.
- Отправьте помидоры стерилизоваться 15 минут с момента закипания воды.
- После стерилизации достаньте банку и сразу закатайте ее. Затем переверните ее вверх дном и оставьте, чтобы она полностью остыла.