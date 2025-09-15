Укр

Помидоры получаются как бочковые: простой рецепт без уксуса и сахара

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маринованные помидоры на зиму
Маринованные помидоры на зиму. Фото Freepik

Быстрый и простой рецепт помидоров на зиму

Чтобы заквасить помидоры на зиму, не нужно много продуктов. Этот рецепт — яркое тому доказательство. В нем не используются ни уксус, ни сахар, а помидоры получаются невероятно вкусными и сохраняют свою упругость.

Быстрым рецептом маринованных помидоров поделились на YouTube-канале "Вкусно с любовью". Указанное количество соли рассчитано на полторалитровую банку.

Ингредиенты

  • Помидоры "Сливка" — произвольное количество
  • Соль – 1.5 ч.л.
  • Вода

Как приготовить помидоры без уксуса и сахара на зиму

  1. Помытые помидоры выложите в сухие стерилизованные банки.
  2. На полторалитровую банку добавьте 1,5 чайной ложки соли.
  3. Залейте помидоры в банках кипяченой водой. Она не должна быть слишком горячей, и должна доставать прямо до крышки.
  4. Отправьте помидоры стерилизоваться 15 минут с момента закипания воды.
  5. После стерилизации достаньте банку и сразу закатайте ее. Затем переверните ее вверх дном и оставьте, чтобы она полностью остыла.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация