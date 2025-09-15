Помидоры получаются как бочковые: простой рецепт без уксуса и сахара

Быстрый и простой рецепт помидоров на зиму

Чтобы заквасить помидоры на зиму, не нужно много продуктов. Этот рецепт — яркое тому доказательство. В нем не используются ни уксус, ни сахар, а помидоры получаются невероятно вкусными и сохраняют свою упругость.

Быстрым рецептом маринованных помидоров поделились на YouTube-канале "Вкусно с любовью". Указанное количество соли рассчитано на полторалитровую банку.

Ингредиенты

Помидоры "Сливка" — произвольное количество

Соль – 1.5 ч.л.

Вода

Как приготовить помидоры без уксуса и сахара на зиму