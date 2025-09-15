Рус

Мойва у томатному соусі: рецепт простої консервації, що виручить взимку

Наталя Граковська
Мойва в томатному соусі виходить дуже смачною. Фото Pinterest

Як приготувати консервовану мойву в томаті з овочами

Домашні консерви з мойви у томатному соусі стануть чудовою альтернативою магазинним. Адже зручно мати під рукою ароматну ситну страву, яка підійде майже до будь-якого гарніру. Такі банки добре зберігаються й допоможуть швидко приготувати смачний обід або вечерю.

Рецептом поділились на кулінарному YouTube-каналі LOZOVSKI. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 6 баночок по 0,5 л.

Інгредієнти

  • 1,5 кг мойви
  • 700 г моркви
  • 700 г цибулі
  • 2,5 літри томатного соку
  • 1 ст.л. солі
  • 2 ст.л. цукру
  • 5 ст.л. оцту 9%
  • чорний перець мелений до смаку
  • 300 г олії
  • трохи борошна для обсмаження мойви

Етапи приготування

  1. Відрізати голови мойви, почистити внутрішні органи. Рибу, особливо якщо є ікра, акуратно вичистити, залишивши ікру всередині.
  2. Злегка обсмажити рибу, попередньо обвалявши її в борошні. Рибу не потрібно смажити до готовності, достатньо злегка підрум’янити з обох боків.
  3. Обсмажити моркву та цибулю на розігрітій олії до золотистого кольору.
  4. У великий казан вилити томатний сік. Довести його до кипіння і проварити 15 хвилин.
  5. Після того, як томатний сік прокипів, додати сіль та цукор, перемішати. Потім всипати обсмажені цибулю та моркву, перемішати. Додати обсмажену мойву, чорний перець. Варити на невеликому вогні протягом однієї години.
  6. За 10 хвилин до кінця додати оцет і проварити ще 10 хвилин.
  7. Готову гарячу мойву з соусом акуратно розкласти в чисті банки (по одній рибці, щоб не поламалася), чергуючи з соусом. Закатати банки прокип'яченими кришками. Після цього банки слід укутати ковдрою до повного остигання.
Теги:
#Риба #Рецепти #Консервація