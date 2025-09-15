Мойва у томатному соусі: рецепт простої консервації, що виручить взимку

Як приготувати консервовану мойву в томаті з овочами

Домашні консерви з мойви у томатному соусі стануть чудовою альтернативою магазинним. Адже зручно мати під рукою ароматну ситну страву, яка підійде майже до будь-якого гарніру. Такі банки добре зберігаються й допоможуть швидко приготувати смачний обід або вечерю.

Рецептом поділились на кулінарному YouTube-каналі LOZOVSKI. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 6 баночок по 0,5 л.

Інгредієнти

1,5 кг мойви

700 г моркви

700 г цибулі

2,5 літри томатного соку

1 ст.л. солі

2 ст.л. цукру

5 ст.л. оцту 9%

чорний перець мелений до смаку

300 г олії

трохи борошна для обсмаження мойви

Етапи приготування