Мойва у томатному соусі: рецепт простої консервації, що виручить взимку
Як приготувати консервовану мойву в томаті з овочами
Домашні консерви з мойви у томатному соусі стануть чудовою альтернативою магазинним. Адже зручно мати під рукою ароматну ситну страву, яка підійде майже до будь-якого гарніру. Такі банки добре зберігаються й допоможуть швидко приготувати смачний обід або вечерю.
Рецептом поділились на кулінарному YouTube-каналі LOZOVSKI. З вказаної кількості інгредієнтів виходить приблизно 6 баночок по 0,5 л.
Інгредієнти
- 1,5 кг мойви
- 700 г моркви
- 700 г цибулі
- 2,5 літри томатного соку
- 1 ст.л. солі
- 2 ст.л. цукру
- 5 ст.л. оцту 9%
- чорний перець мелений до смаку
- 300 г олії
- трохи борошна для обсмаження мойви
Етапи приготування
- Відрізати голови мойви, почистити внутрішні органи. Рибу, особливо якщо є ікра, акуратно вичистити, залишивши ікру всередині.
- Злегка обсмажити рибу, попередньо обвалявши її в борошні. Рибу не потрібно смажити до готовності, достатньо злегка підрум’янити з обох боків.
- Обсмажити моркву та цибулю на розігрітій олії до золотистого кольору.
- У великий казан вилити томатний сік. Довести його до кипіння і проварити 15 хвилин.
- Після того, як томатний сік прокипів, додати сіль та цукор, перемішати. Потім всипати обсмажені цибулю та моркву, перемішати. Додати обсмажену мойву, чорний перець. Варити на невеликому вогні протягом однієї години.
- За 10 хвилин до кінця додати оцет і проварити ще 10 хвилин.
- Готову гарячу мойву з соусом акуратно розкласти в чисті банки (по одній рибці, щоб не поламалася), чергуючи з соусом. Закатати банки прокип'яченими кришками. Після цього банки слід укутати ковдрою до повного остигання.