Мойва в томатном соусе: рецепт простой консервации, которая выручит зимой
-
-
Как приготовить консервированную мойву в томате с овощами
Домашние консервы из мойвы в томатном соусе станут отличной альтернативой магазинным. Ведь удобно иметь под рукой ароматное сытное блюдо, которое подойдет почти к любому гарниру. Такие банки хорошо хранятся и помогут быстро приготовить вкусный обед или ужин.
Рецептом поделились на кулинарном YouTube канале LOZOVSKI. Из указанного количества ингредиентов выходит примерно 6 баночек по 0,5 л.
Ингредиенты
- 1,5 кг мойвы
- 700 г моркови
- 700 г лука
- 2,5 литра томатного сока
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 5 ст.л. уксуса 9%
- черный перец молотый по вкусу
- 300 г растительного масла
- немного муки для обжарки мойвы
Этапы приготовления
- Отрезать головы мойвы, почистить внутренние органы. Рыбу, особенно если есть икра, аккуратно вычистить, оставив икру внутри.
- Слегка обжарить рыбу, предварительно обваляв ее в муке. Рыбу не нужно жарить до готовности, достаточно слегка подрумянить с обеих сторон.
- Обжарить морковь и лук на разогретом масле до золотистого цвета.
- В большой казан вылить томатный сок. Довести его до кипения и проварить 15 минут.
- После того, как томатный сок прокипел, добавить соль и сахар, перемешать. Затем всыпать обжаренные лук и морковь, перемешать. Добавить обжаренную мойву, черный перец. Варить на небольшом огне в течение одного часа.
- За 10 минут до конца добавить уксус и проварить еще 10 минут.
- Готовую горячую мойву с соусом аккуратно разложить в чистые банки (по одной рыбке, чтобы не поломалась), чередуя с соусом. Закатать банки прокипяченными крышками. После этого банки следует укутать одеялом до полного остывания.