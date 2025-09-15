Мойва в томатном соусе: рецепт простой консервации, которая выручит зимой

Как приготовить консервированную мойву в томате с овощами

Домашние консервы из мойвы в томатном соусе станут отличной альтернативой магазинным. Ведь удобно иметь под рукой ароматное сытное блюдо, которое подойдет почти к любому гарниру. Такие банки хорошо хранятся и помогут быстро приготовить вкусный обед или ужин.

Рецептом поделились на кулинарном YouTube канале LOZOVSKI. Из указанного количества ингредиентов выходит примерно 6 баночек по 0,5 л.

Ингредиенты

1,5 кг мойвы

700 г моркови

700 г лука

2,5 литра томатного сока

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

5 ст.л. уксуса 9%

черный перец молотый по вкусу

300 г растительного масла

немного муки для обжарки мойвы

Этапы приготовления