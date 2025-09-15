Укр

Мойва в томатном соусе: рецепт простой консервации, которая выручит зимой

Наталья Граковская
Мойва в томатном соусе получается очень вкусной. Фото Pinterest

Как приготовить консервированную мойву в томате с овощами

Домашние консервы из мойвы в томатном соусе станут отличной альтернативой магазинным. Ведь удобно иметь под рукой ароматное сытное блюдо, которое подойдет почти к любому гарниру. Такие банки хорошо хранятся и помогут быстро приготовить вкусный обед или ужин.

Рецептом поделились на кулинарном YouTube канале LOZOVSKI. Из указанного количества ингредиентов выходит примерно 6 баночек по 0,5 л.

Ингредиенты

  • 1,5 кг мойвы
  • 700 г моркови
  • 700 г лука
  • 2,5 литра томатного сока
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 5 ст.л. уксуса 9%
  • черный перец молотый по вкусу
  • 300 г растительного масла
  • немного муки для обжарки мойвы

Этапы приготовления

  1. Отрезать головы мойвы, почистить внутренние органы. Рыбу, особенно если есть икра, аккуратно вычистить, оставив икру внутри.
  2. Слегка обжарить рыбу, предварительно обваляв ее в муке. Рыбу не нужно жарить до готовности, достаточно слегка подрумянить с обеих сторон.
  3. Обжарить морковь и лук на разогретом масле до золотистого цвета.
  4. В большой казан вылить томатный сок. Довести его до кипения и проварить 15 минут.
  5. После того, как томатный сок прокипел, добавить соль и сахар, перемешать. Затем всыпать обжаренные лук и морковь, перемешать. Добавить обжаренную мойву, черный перец. Варить на небольшом огне в течение одного часа.
  6. За 10 минут до конца добавить уксус и проварить еще 10 минут.
  7. Готовую горячую мойву с соусом аккуратно разложить в чистые банки (по одной рыбке, чтобы не поломалась), чередуя с соусом. Закатать банки прокипяченными крышками. После этого банки следует укутать одеялом до полного остывания.
