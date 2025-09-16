Забудьте про традиційні голубці: цей "лінивий" рецепт зекономить час на кухні

Вдалий рецепт лінивих голубців у духовці

Ліниві голубці — це прекрасне рішення для тих, хто обожнює смак традиційних голубців, але хоче заощадити час на приготуванні. Замість того, щоб довго загортати начинку в капустяні листи, усі компоненти просто змішуються і тушкуються разом.

Ця страва зберігає весь насичений смак класичних голубців, але готується значно швидше та простіше. А рецептом поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Інгредієнти

Свиняча лопатка 800 г

Капуста 1 кг

Рис 150 г (довгозернистий)

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт.

Яйце 2 шт.

Сметана 2 ст. л.

Часник 3 зубчики

Сіль, перець до смаку

Для заливки:

Сметана 200 г

Томатний соус 100 г

Домашній кетчуп 200 г

Вода (або бульйон) 200–300 мл

Сіль до смаку

Як приготувати ліниві голубці

Перемеліть свинячу лопатку, цибулю та часник. Додайте яйця, сметану, сіль, перець і добре вимішайте. Тонко наріжте капусту, а потім переріжте ще дрібніше. Посоліть і розімніть руками, щоб вона стала м'якою. Додайте до фаршу капусту та промитий рис. Ретельно перемішайте. Спробуйте на смак і за потреби додайте сіль. Сформуйте з фаршу невеликі котлетки. Обсмажте їх на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Перекладіть в глибоку форму для запікання. У мисці змішайте сметану, томатний соус, кетчуп і воду. Посоліть до смаку. Залийте голубці соусом так, щоб вони були повністю покриті. Відправте в розігріту до 160–180 °C духовку на 40–50 хвилин.

З капусти можна готувати не лише голубці, але й безліч інших смачних страв, як, наприклад, хрустка і запашна закуска "Пелюстка", рецептом якої "Телеграф" ділився раніше.