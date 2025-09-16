Забудьте про традиційні голубці: цей "лінивий" рецепт зекономить час на кухні
Вдалий рецепт лінивих голубців у духовці
Ліниві голубці — це прекрасне рішення для тих, хто обожнює смак традиційних голубців, але хоче заощадити час на приготуванні. Замість того, щоб довго загортати начинку в капустяні листи, усі компоненти просто змішуються і тушкуються разом.
Ця страва зберігає весь насичений смак класичних голубців, але готується значно швидше та простіше. А рецептом поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".
Інгредієнти
- Свиняча лопатка 800 г
- Капуста 1 кг
- Рис 150 г (довгозернистий)
- Цибуля 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Яйце 2 шт.
- Сметана 2 ст. л.
- Часник 3 зубчики
- Сіль, перець до смаку
Для заливки:
- Сметана 200 г
- Томатний соус 100 г
- Домашній кетчуп 200 г
- Вода (або бульйон) 200–300 мл
- Сіль до смаку
Як приготувати ліниві голубці
- Перемеліть свинячу лопатку, цибулю та часник. Додайте яйця, сметану, сіль, перець і добре вимішайте.
- Тонко наріжте капусту, а потім переріжте ще дрібніше. Посоліть і розімніть руками, щоб вона стала м'якою.
- Додайте до фаршу капусту та промитий рис. Ретельно перемішайте. Спробуйте на смак і за потреби додайте сіль.
- Сформуйте з фаршу невеликі котлетки. Обсмажте їх на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Перекладіть в глибоку форму для запікання.
- У мисці змішайте сметану, томатний соус, кетчуп і воду. Посоліть до смаку.
- Залийте голубці соусом так, щоб вони були повністю покриті. Відправте в розігріту до 160–180 °C духовку на 40–50 хвилин.
З капусти можна готувати не лише голубці, але й безліч інших смачних страв, як, наприклад, хрустка і запашна закуска "Пелюстка", рецептом якої "Телеграф" ділився раніше.