Забудьте про традиційні голубці: цей "лінивий" рецепт зекономить час на кухні

Наталя Граковська
Ліниві голубці
Ліниві голубці

Вдалий рецепт лінивих голубців у духовці

Ліниві голубці — це прекрасне рішення для тих, хто обожнює смак традиційних голубців, але хоче заощадити час на приготуванні. Замість того, щоб довго загортати начинку в капустяні листи, усі компоненти просто змішуються і тушкуються разом.

Ця страва зберігає весь насичений смак класичних голубців, але готується значно швидше та простіше. А рецептом поділились на YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Інгредієнти

  • Свиняча лопатка 800 г
  • Капуста 1 кг
  • Рис 150 г (довгозернистий)
  • Цибуля 1 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Яйце 2 шт.
  • Сметана 2 ст. л.
  • Часник 3 зубчики
  • Сіль, перець до смаку

Для заливки:

  • Сметана 200 г
  • Томатний соус 100 г
  • Домашній кетчуп 200 г
  • Вода (або бульйон) 200–300 мл
  • Сіль до смаку

Як приготувати ліниві голубці

  1. Перемеліть свинячу лопатку, цибулю та часник. Додайте яйця, сметану, сіль, перець і добре вимішайте.
  2. Тонко наріжте капусту, а потім переріжте ще дрібніше. Посоліть і розімніть руками, щоб вона стала м'якою.
  3. Додайте до фаршу капусту та промитий рис. Ретельно перемішайте. Спробуйте на смак і за потреби додайте сіль.
  4. Сформуйте з фаршу невеликі котлетки. Обсмажте їх на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Перекладіть в глибоку форму для запікання.
  5. У мисці змішайте сметану, томатний соус, кетчуп і воду. Посоліть до смаку.
  6. Залийте голубці соусом так, щоб вони були повністю покриті. Відправте в розігріту до 160–180 °C духовку на 40–50 хвилин.

З капусти можна готувати не лише голубці, але й безліч інших смачних страв, як, наприклад, хрустка і запашна закуска "Пелюстка", рецептом якої "Телеграф" ділився раніше.

#Рецепти #Капуста #Голубці #ліниві голубці