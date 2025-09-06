Капуста "Пелюстка": ця хрустка закуска замінить всі салати взимку
Готується за 15 хвилин
Крім звичної квашеної капусти, для різноманітності можна приготувати ще й капусту "Пелюстку". Завдяки буряку вона має яскравий колір, приємний маринований смак і може замінити салат до будь-якої страви. Пелюстка виходить хрусткою, ароматною, а готується значно швидше, ніж класична квашена капуста.
Рецептом в Instagram поділилась блогерка bude_smachno_razom.
Інгредієнти на 3-літрову тару:
- капуста — 1,5 кг
- морква — 1 шт
- буряк — 2 шт
- вода — 1,5л
- цукор — 6 ст.л
- сіль — 3 ст.л
- олія — 150 мл
- оцет яблучний — 150 мл
- приправа для малосольних огірків — 2 ст.л (без гірки)
- за бажанням часник, гострий перець.
Як приготувати капусту пелюстку
- Капусту наріжте квадратними шматочками, буряк і моркву – натріть соломкою чи наріжте слайсами.
- Викладіть в тару шарами капусту, моркву, буряк, доки не закінчаться овочі.
- Для маринаду в сотейнику з'єднайте цукор, сіль, приправу, влийте воду, олію і яблучний оцет та доведіть до кипіння.
- Залийте овочі маринадом. Зверху накрийте тарілкою та покладіть невеликий вантаж.
- Залишіть капусту за кімнатної температури на 6−8 годин, а потім переставте у холодильник на ніч.