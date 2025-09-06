Рус

Капуста "Пелюстка": ця хрустка закуска замінить всі салати взимку

Наталя Граковська
Закуска з капусти та буряка
Готується за 15 хвилин

Крім звичної квашеної капусти, для різноманітності можна приготувати ще й капусту "Пелюстку". Завдяки буряку вона має яскравий колір, приємний маринований смак і може замінити салат до будь-якої страви. Пелюстка виходить хрусткою, ароматною, а готується значно швидше, ніж класична квашена капуста.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка bude_smachno_razom.

Інгредієнти на 3-літрову тару:

  • капуста — 1,5 кг
  • морква — 1 шт
  • буряк — 2 шт
  • вода — 1,5л
  • цукор — 6 ст.л
  • сіль — 3 ст.л
  • олія — 150 мл
  • оцет яблучний — 150 мл
  • приправа для малосольних огірків — 2 ст.л (без гірки)
  • за бажанням часник, гострий перець.

Як приготувати капусту пелюстку

  1. Капусту наріжте квадратними шматочками, буряк і моркву – натріть соломкою чи наріжте слайсами.
  2. Викладіть в тару шарами капусту, моркву, буряк, доки не закінчаться овочі.
  3. Для маринаду в сотейнику з'єднайте цукор, сіль, приправу, влийте воду, олію і яблучний оцет та доведіть до кипіння.
  4. Залийте овочі маринадом. Зверху накрийте тарілкою та покладіть невеликий вантаж.
  5. Залишіть капусту за кімнатної температури на 6−8 годин, а потім переставте у холодильник на ніч.
