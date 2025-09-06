Капуста "Пелюстка": ця хрустка закуска замінить всі салати взимку

Готується за 15 хвилин

Крім звичної квашеної капусти, для різноманітності можна приготувати ще й капусту "Пелюстку". Завдяки буряку вона має яскравий колір, приємний маринований смак і може замінити салат до будь-якої страви. Пелюстка виходить хрусткою, ароматною, а готується значно швидше, ніж класична квашена капуста.

Рецептом в Instagram поділилась блогерка bude_smachno_razom.

Інгредієнти на 3-літрову тару:

капуста — 1,5 кг

морква — 1 шт

буряк — 2 шт

вода — 1,5л

цукор — 6 ст.л

сіль — 3 ст.л

олія — 150 мл

оцет яблучний — 150 мл

приправа для малосольних огірків — 2 ст.л (без гірки)

за бажанням часник, гострий перець.

Як приготувати капусту пелюстку