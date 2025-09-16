Забудьте про традиционные голубцы: этот "ленивый" рецепт сэкономит время на кухне

Удачный рецепт ленивых голубцов в духовке

Ленивые голубцы – это прекрасное решение для тех, кто обожает вкус традиционных голубцов, но хочет сэкономить время на приготовлении. Вместо того чтобы долго заворачивать начинку в капустные листья, все компоненты просто смешиваются и тушатся вместе.

Это блюдо сохраняет весь насыщенный вкус классических голубцов, но готовится гораздо быстрее и проще. А рецептом поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".

Ингредиенты

Свиная лопатка 800 г

Капуста 1 кг

Рис 150 г (длиннозернистый)

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Яйцо 2 шт.

Сметана 2 ст. л.

Чеснок 3 зубчика

Соль, перец по вкусу

Для заливки:

Сметана 200 г

Томатный соус 100 г

Домашний кетчуп 200 г

Вода (или бульон) 200–300 мл

Соль по вкусу

Как приготовить ленивые голубцы

Перемелите свиную лопатку, лук и чеснок. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и хорошо вымешайте. Тонко нарежьте капусту, а затем перережьте ещё мельче. Посолите и разомните руками, чтобы она стала мягкой. Добавьте к фаршу капусту и промытый рис. Тщательно перемешайте. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль. Сформируйте из фарша небольшие котлетки. Обжарьте их на разогретой сковородке до золотистой корочки. Переложите в глубокую форму для запекания. В миске смешайте сметану, томатный соус, кетчуп и воду. Посолите по вкусу. Залейте голубцы соусом так, чтобы они были полностью покрыты. Отправьте в разогретую до 160–180 °C духовку на 40–50 минут.

