Забудьте про традиционные голубцы: этот "ленивый" рецепт сэкономит время на кухне
Удачный рецепт ленивых голубцов в духовке
Ленивые голубцы – это прекрасное решение для тех, кто обожает вкус традиционных голубцов, но хочет сэкономить время на приготовлении. Вместо того чтобы долго заворачивать начинку в капустные листья, все компоненты просто смешиваются и тушатся вместе.
Это блюдо сохраняет весь насыщенный вкус классических голубцов, но готовится гораздо быстрее и проще. А рецептом поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".
Ингредиенты
- Свиная лопатка 800 г
- Капуста 1 кг
- Рис 150 г (длиннозернистый)
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яйцо 2 шт.
- Сметана 2 ст. л.
- Чеснок 3 зубчика
- Соль, перец по вкусу
Для заливки:
- Сметана 200 г
- Томатный соус 100 г
- Домашний кетчуп 200 г
- Вода (или бульон) 200–300 мл
- Соль по вкусу
Как приготовить ленивые голубцы
- Перемелите свиную лопатку, лук и чеснок. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и хорошо вымешайте.
- Тонко нарежьте капусту, а затем перережьте ещё мельче. Посолите и разомните руками, чтобы она стала мягкой.
- Добавьте к фаршу капусту и промытый рис. Тщательно перемешайте. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль.
- Сформируйте из фарша небольшие котлетки. Обжарьте их на разогретой сковородке до золотистой корочки. Переложите в глубокую форму для запекания.
- В миске смешайте сметану, томатный соус, кетчуп и воду. Посолите по вкусу.
- Залейте голубцы соусом так, чтобы они были полностью покрыты. Отправьте в разогретую до 160–180 °C духовку на 40–50 минут.
