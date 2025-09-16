Укр

Забудьте про традиционные голубцы: этот "ленивый" рецепт сэкономит время на кухне

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ленивые голубцы
Ленивые голубцы. Фото Скриншот YouTube

Удачный рецепт ленивых голубцов в духовке

Ленивые голубцы – это прекрасное решение для тех, кто обожает вкус традиционных голубцов, но хочет сэкономить время на приготовлении. Вместо того чтобы долго заворачивать начинку в капустные листья, все компоненты просто смешиваются и тушатся вместе.

Это блюдо сохраняет весь насыщенный вкус классических голубцов, но готовится гораздо быстрее и проще. А рецептом поделились на YouTube-канале "Карпатські шкварки".

Ингредиенты

  • Свиная лопатка 800 г
  • Капуста 1 кг
  • Рис 150 г (длиннозернистый)
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйцо 2 шт.
  • Сметана 2 ст. л.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Соль, перец по вкусу

Для заливки:

  • Сметана 200 г
  • Томатный соус 100 г
  • Домашний кетчуп 200 г
  • Вода (или бульон) 200–300 мл
  • Соль по вкусу

Как приготовить ленивые голубцы

  1. Перемелите свиную лопатку, лук и чеснок. Добавьте яйца, сметану, соль, перец и хорошо вымешайте.
  2. Тонко нарежьте капусту, а затем перережьте ещё мельче. Посолите и разомните руками, чтобы она стала мягкой.
  3. Добавьте к фаршу капусту и промытый рис. Тщательно перемешайте. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль.
  4. Сформируйте из фарша небольшие котлетки. Обжарьте их на разогретой сковородке до золотистой корочки. Переложите в глубокую форму для запекания.
  5. В миске смешайте сметану, томатный соус, кетчуп и воду. Посолите по вкусу.
  6. Залейте голубцы соусом так, чтобы они были полностью покрыты. Отправьте в разогретую до 160–180 °C духовку на 40–50 минут.

Из капусты можно готовить не только голубцы, но и множество других вкусных блюд, как, например, хрустящая и ароматная закуска "Пелюстка", рецептом которой "Телеграф" делился раньше.

Теги:
#Рецепты #Капуста #Голубцы #ленивые голубцы