Пухкі яблучні панкейки: сніданок, який з’їдають швидше, ніж він холоне (відео)

Марія Швець
Смачно та просто, підходить для швидкого сніданку
Апетитне частування для дітей та дорослих

Яблука — це універсальний фрукт, який додає смаку та аромату багатьом десертам, від класичної шарлотки до домашніх пирогів та запіканок. З них готують цукати, джеми, пудинги та різноманітну випічку, що робить їх незамінними на кухні.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий та повітряний варіант на сніданок — пухкі яблучні панкейки. Вони поєднують ніжне яблуко, аромат ванілі та м’яке тісто, яке сподобається як дорослим, так і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".

Як приготувати яблучні панкейки

Інгредієнти:

  • яблуко натерте – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • молоко – 180 г;
  • борошно – 220 г;
  • цукор – 30 г;
  • олія або розтоплене масло – 30 г;
  • розпушувач – 6 г;
  • ваніль – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Натерти яблуко на середній тертці, додати цукор, ваніль та яйце, збити вінчиком.
  2. Всипати борошно з розпушувачем і акуратно перемішати до однорідної маси.
  3. Влити молоко і ретельно перемішати тісто.
  4. Додати олію або розтоплене масло і ще раз перемішати.
  5. Розігріти суху сковорідку на невеликому вогні та викладати порції тіста.
  6. Смажити панкейки з обох боків до золотистої скоринки та подавати теплими.
