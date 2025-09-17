Пухкі яблучні панкейки: сніданок, який з’їдають швидше, ніж він холоне (відео)
Апетитне частування для дітей та дорослих
Яблука — це універсальний фрукт, який додає смаку та аромату багатьом десертам, від класичної шарлотки до домашніх пирогів та запіканок. З них готують цукати, джеми, пудинги та різноманітну випічку, що робить їх незамінними на кухні.
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий та повітряний варіант на сніданок — пухкі яблучні панкейки. Вони поєднують ніжне яблуко, аромат ванілі та м’яке тісто, яке сподобається як дорослим, так і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".
Як приготувати яблучні панкейки
Інгредієнти:
- яблуко натерте – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 180 г;
- борошно – 220 г;
- цукор – 30 г;
- олія або розтоплене масло – 30 г;
- розпушувач – 6 г;
- ваніль – за смаком;
Спосіб приготування:
- Натерти яблуко на середній тертці, додати цукор, ваніль та яйце, збити вінчиком.
- Всипати борошно з розпушувачем і акуратно перемішати до однорідної маси.
- Влити молоко і ретельно перемішати тісто.
- Додати олію або розтоплене масло і ще раз перемішати.
- Розігріти суху сковорідку на невеликому вогні та викладати порції тіста.
- Смажити панкейки з обох боків до золотистої скоринки та подавати теплими.