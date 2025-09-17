Пухкі яблучні панкейки: сніданок, який з’їдають швидше, ніж він холоне (відео)

Апетитне частування для дітей та дорослих

Яблука — це універсальний фрукт, який додає смаку та аромату багатьом десертам, від класичної шарлотки до домашніх пирогів та запіканок. З них готують цукати, джеми, пудинги та різноманітну випічку, що робить їх незамінними на кухні.

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати легкий та повітряний варіант на сніданок — пухкі яблучні панкейки. Вони поєднують ніжне яблуко, аромат ванілі та м’яке тісто, яке сподобається як дорослим, так і дітям. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".

Як приготувати яблучні панкейки

Інгредієнти:

яблуко натерте – 100 г;

яйце – 1 шт.;

молоко – 180 г;

борошно – 220 г;

цукор – 30 г;

олія або розтоплене масло – 30 г;

розпушувач – 6 г;

ваніль – за смаком;

Спосіб приготування: