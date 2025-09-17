Пухлые яблочные панкейки: завтрак, который съедают быстрее, чем он остынет (видео)

Аппетитное угощение для детей и взрослых

Яблоки – это универсальный фрукт, который придает вкус и аромат многим десертам, от классической шарлотки до домашних пирогов и запеканок. Из них готовят цукаты, джемы, пудинги и разнообразную выпечку, что делает их незаменимыми на кухне.

Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий и воздушный вариант на завтрак – рыхлые яблочные панкейки. Они сочетают нежное яблоко, аромат ванили и мягкое тесто, понравившееся как взрослым, так и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "solopiika".

Как приготовить яблочные панкейки

Ингредиенты:

яблоко натертое – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 180 г;

мука – 220 г;

сахар – 30 г;

масло растительное или растопленное масло – 30 г;

разрыхлитель – 6 г;

ваниль – по вкусу;

Способ приготовления: