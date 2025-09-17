Пухлые яблочные панкейки: завтрак, который съедают быстрее, чем он остынет (видео)
Аппетитное угощение для детей и взрослых
Яблоки – это универсальный фрукт, который придает вкус и аромат многим десертам, от классической шарлотки до домашних пирогов и запеканок. Из них готовят цукаты, джемы, пудинги и разнообразную выпечку, что делает их незаменимыми на кухне.
Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий и воздушный вариант на завтрак – рыхлые яблочные панкейки. Они сочетают нежное яблоко, аромат ванили и мягкое тесто, понравившееся как взрослым, так и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "solopiika".
Как приготовить яблочные панкейки
Ингредиенты:
- яблоко натертое – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- молоко – 180 г;
- мука – 220 г;
- сахар – 30 г;
- масло растительное или растопленное масло – 30 г;
- разрыхлитель – 6 г;
- ваниль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Натереть яблоко на средней терке, добавить сахар, ваниль и яйцо, взбить венчиком.
- Всыпать муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать до однородной массы.
- Влить молоко и кропотливо перемешать тесто.
- Добавить масло или растопленное масло и снова перемешать.
- Разогреть сухую сковороду на маленьком огне и выкладывать порции теста.
- Жарить панкейки по бокам до золотистой корочки и подавать теплыми.