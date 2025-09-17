Укр

Пухлые яблочные панкейки: завтрак, который съедают быстрее, чем он остынет (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусно и просто, подходит для быстрого завтрака
Вкусно и просто, подходит для быстрого завтрака. Фото instagram.com

Аппетитное угощение для детей и взрослых

Яблоки – это универсальный фрукт, который придает вкус и аромат многим десертам, от классической шарлотки до домашних пирогов и запеканок. Из них готовят цукаты, джемы, пудинги и разнообразную выпечку, что делает их незаменимыми на кухне.

Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий и воздушный вариант на завтрак – рыхлые яблочные панкейки. Они сочетают нежное яблоко, аромат ванили и мягкое тесто, понравившееся как взрослым, так и детям. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "solopiika".

Как приготовить яблочные панкейки

Ингредиенты:

  • яблоко натертое – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • молоко – 180 г;
  • мука – 220 г;
  • сахар – 30 г;
  • масло растительное или растопленное масло – 30 г;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • ваниль – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Натереть яблоко на средней терке, добавить сахар, ваниль и яйцо, взбить венчиком.
  2. Всыпать муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать до однородной массы.
  3. Влить молоко и кропотливо перемешать тесто.
  4. Добавить масло или растопленное масло и снова перемешать.
  5. Разогреть сухую сковороду на маленьком огне и выкладывать порции теста.
  6. Жарить панкейки по бокам до золотистой корочки и подавать теплыми.
Теги:
#Яблоки #Панкейки #Готовим дома