Мариновані помідори четвертинками: простий спосіб зробити зиму смачною (відео)

Чудовий додаток до будь-якої страви в холодну пору року

Помідори – це соковитий овоч, який люблять у всьому світі за його універсальність у кулінарії. З них готують салати, соуси, соки, а також різноманітні заготівлі на зиму. Особливо популярними є соковиті малосольні помідори, які завжди виходять ароматними й ніжними.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один цікавий варіант — мариновані помідори четвертинками, що мають особливий смак і чудово пасують до будь-якого застілля. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".

Як приготувати мариновані помідори четвертинками

Інгредієнти:

помідори – 2 кг;

цибуля – 500 г;

петрушка – 2 гілки;

перець чорний горошком – 2-3 шт.;

вода – 1 л;

сіль – 1 ст. л. з гіркою;

цукор – 1,5–2 ст. л.;

оцет 9% – 60 мл.

Спосіб приготування: