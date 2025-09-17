Рус

Мариновані помідори четвертинками: простий спосіб зробити зиму смачною (відео)

Марія Швець
Пікантні, оригінальні, апетитні, найсмачніші. Фото instagram.com

Чудовий додаток до будь-якої страви в холодну пору року

Помідори – це соковитий овоч, який люблять у всьому світі за його універсальність у кулінарії. З них готують салати, соуси, соки, а також різноманітні заготівлі на зиму. Особливо популярними є соковиті малосольні помідори, які завжди виходять ароматними й ніжними.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один цікавий варіант — мариновані помідори четвертинками, що мають особливий смак і чудово пасують до будь-якого застілля. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".

Як приготувати мариновані помідори четвертинками

Інгредієнти:

  • помідори – 2 кг;
  • цибуля – 500 г;
  • петрушка – 2 гілки;
  • перець чорний горошком – 2-3 шт.;
  • вода – 1 л;
  • сіль – 1 ст. л. з гіркою;
  • цукор – 1,5–2 ст. л.;
  • оцет 9% – 60 мл.

Спосіб приготування:

  1. Помити помідори та нарізати їх четвертинками.
  2. Нарізати цибулю кільцями.
  3. На дно стерильних банок викласти шар цибулі, додати перець горошком і петрушку.
  4. Щільно укласти помідори, залишивши від горловини 1–2 см, зверху покласти шар цибулі.
  5. Приготувати маринад: довести воду до кипіння, додати сіль і цукор, розмішати, влити оцет. Залити банки гарячим маринадом.
  6. Простерилізувати банки 10 хвилин від моменту закипання, закатати кришками, перевернути догори дном і накрити до охолодження.
