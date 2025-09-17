Мариновані помідори четвертинками: простий спосіб зробити зиму смачною (відео)
Чудовий додаток до будь-якої страви в холодну пору року
Помідори – це соковитий овоч, який люблять у всьому світі за його універсальність у кулінарії. З них готують салати, соуси, соки, а також різноманітні заготівлі на зиму. Особливо популярними є соковиті малосольні помідори, які завжди виходять ароматними й ніжними.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один цікавий варіант — мариновані помідори четвертинками, що мають особливий смак і чудово пасують до будь-якого застілля. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mykola__kucheruk".
Як приготувати мариновані помідори четвертинками
Інгредієнти:
- помідори – 2 кг;
- цибуля – 500 г;
- петрушка – 2 гілки;
- перець чорний горошком – 2-3 шт.;
- вода – 1 л;
- сіль – 1 ст. л. з гіркою;
- цукор – 1,5–2 ст. л.;
- оцет 9% – 60 мл.
Спосіб приготування:
- Помити помідори та нарізати їх четвертинками.
- Нарізати цибулю кільцями.
- На дно стерильних банок викласти шар цибулі, додати перець горошком і петрушку.
- Щільно укласти помідори, залишивши від горловини 1–2 см, зверху покласти шар цибулі.
- Приготувати маринад: довести воду до кипіння, додати сіль і цукор, розмішати, влити оцет. Залити банки гарячим маринадом.
- Простерилізувати банки 10 хвилин від моменту закипання, закатати кришками, перевернути догори дном і накрити до охолодження.