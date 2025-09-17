Маринованные помидоры четвертинками: простой способ сделать зиму вкусной (видео)
-
-
Читати українською
Прекрасное дополнение к любому блюду в холодное время года
Помидоры – это сочный овощ, который любят по всему миру за его универсальность в кулинарии. Из них готовят салаты, соусы, соки, а также всевозможные заготовки на зиму. Особенно популярны сочные малосольные помидоры, которые всегда получаются ароматными и нежными.
Но сегодня мы предлагаем еще один интересный вариант — маринованные помидоры четвертинками, которые имеют особый вкус и отлично подходят к любому застолью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".
Как приготовить помидоры маринованные четвертинками
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг;
- лук – 500 г;
- петрушка – 2 ветки;
- перец черный горошком – 2-3 шт.;
- вода – 1 л;
- соль – 1 ст. л. с горкой;
- сахар – 1,5–2 ст. л.;
- уксус 9% – 60 мл.
Способ приготовления:
- Помыть помидоры и нарезать четвертинками.
- Нарезать кольцами лук.
- На дно стерильных банок выложить слой лука, добавить перец горошком и петрушку.
- Плотно уложить помидоры, оставив горловину 1–2 см, сверху положить слой лука.
- Приготовить маринад: довести воду до кипения, добавить соль и сахар, размешать, влить уксус. Залить банки горячим маринадом.
- Простерилизовать банки 10 минут с момента закипания, закатать крышками, перевернуть вверх дном и накрыть до охлаждения.