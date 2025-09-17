Укр

Маринованные помидоры четвертинками: простой способ сделать зиму вкусной (видео)

Мария Швец
Пикантные, оригинальные, аппетитные, самые вкусные. Фото instagram.com

Прекрасное дополнение к любому блюду в холодное время года

Помидоры – это сочный овощ, который любят по всему миру за его универсальность в кулинарии. Из них готовят салаты, соусы, соки, а также всевозможные заготовки на зиму. Особенно популярны сочные малосольные помидоры, которые всегда получаются ароматными и нежными.

Но сегодня мы предлагаем еще один интересный вариант — маринованные помидоры четвертинками, которые имеют особый вкус и отлично подходят к любому застолью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".

Как приготовить помидоры маринованные четвертинками

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг;
  • лук – 500 г;
  • петрушка – 2 ветки;
  • перец черный горошком – 2-3 шт.;
  • вода – 1 л;
  • соль – 1 ст. л. с горкой;
  • сахар – 1,5–2 ст. л.;
  • уксус 9% – 60 мл.

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и нарезать четвертинками.
  2. Нарезать кольцами лук.
  3. На дно стерильных банок выложить слой лука, добавить перец горошком и петрушку.
  4. Плотно уложить помидоры, оставив горловину 1–2 см, сверху положить слой лука.
  5. Приготовить маринад: довести воду до кипения, добавить соль и сахар, размешать, влить уксус. Залить банки горячим маринадом.
  6. Простерилизовать банки 10 минут с момента закипания, закатать крышками, перевернуть вверх дном и накрыть до охлаждения.
