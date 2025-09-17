Маринованные помидоры четвертинками: простой способ сделать зиму вкусной (видео)

Прекрасное дополнение к любому блюду в холодное время года

Помидоры – это сочный овощ, который любят по всему миру за его универсальность в кулинарии. Из них готовят салаты, соусы, соки, а также всевозможные заготовки на зиму. Особенно популярны сочные малосольные помидоры, которые всегда получаются ароматными и нежными.

Но сегодня мы предлагаем еще один интересный вариант — маринованные помидоры четвертинками, которые имеют особый вкус и отлично подходят к любому застолью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mykola__kucheruk".

Как приготовить помидоры маринованные четвертинками

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг;

лук – 500 г;

петрушка – 2 ветки;

перец черный горошком – 2-3 шт.;

вода – 1 л;

соль – 1 ст. л. с горкой;

сахар – 1,5–2 ст. л.;

уксус 9% – 60 мл.

Способ приготовления: