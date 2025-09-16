Соковиті малосольні помідори: рецепт для тих, хто любить швидко і смачно (відео)

Закуска, яку дуже легко приготувати

Помідор — універсальний овоч, який широко використовують у кулінарії для салатів, соусів, маринадів та різних заготівель. З нього готують помідори по-грузинськи, аджики, лечо та інші ароматні закуски.

Сьогодні ми пропонуємо швидкий рецепт малосольних помідорів у пакеті, який дозволяє отримати соковиті та ароматні овочі всього за одну годину. Така закуска виходить надзвичайно простою у приготуванні та ідеально підходить для швидкого перекусу або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".

Як приготувати малосольні помідори у пакеті

Інгредієнти:

томати – 1 кг;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 0,5 ст. л.;

часник – 3 зубчики;

зелень (петрушка, кріп) – 40 г;

чорний перець горошком – за смаком;

Спосіб приготування: