Соковиті малосольні помідори: рецепт для тих, хто любить швидко і смачно (відео)
Закуска, яку дуже легко приготувати
Помідор — універсальний овоч, який широко використовують у кулінарії для салатів, соусів, маринадів та різних заготівель. З нього готують помідори по-грузинськи, аджики, лечо та інші ароматні закуски.
Сьогодні ми пропонуємо швидкий рецепт малосольних помідорів у пакеті, який дозволяє отримати соковиті та ароматні овочі всього за одну годину. Така закуска виходить надзвичайно простою у приготуванні та ідеально підходить для швидкого перекусу або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".
Як приготувати малосольні помідори у пакеті
Інгредієнти:
- томати – 1 кг;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 0,5 ст. л.;
- часник – 3 зубчики;
- зелень (петрушка, кріп) – 40 г;
- чорний перець горошком – за смаком;
Спосіб приготування:
- Помити томати та обсушити паперовим рушником.
- Покласти томати у великий поліетиленовий пакет.
- Додати сіль, цукор, роздавлений часник, зелень та чорний перець.
- Щільно закрити пакет і акуратно перемішати, струшуючи кілька разів.
- Залишити томати маринуватися при кімнатній температурі 1 годину.
- Після закінчення часу розкрити пакет і подавати малосольні помідори до столу.