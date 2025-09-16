Рус

Соковиті малосольні помідори: рецепт для тих, хто любить швидко і смачно (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Неймовірно швидко та смачно
Неймовірно швидко та смачно. Фото instagram.com

Закуска, яку дуже легко приготувати

Помідор — універсальний овоч, який широко використовують у кулінарії для салатів, соусів, маринадів та різних заготівель. З нього готують помідори по-грузинськи, аджики, лечо та інші ароматні закуски.

Сьогодні ми пропонуємо швидкий рецепт малосольних помідорів у пакеті, який дозволяє отримати соковиті та ароматні овочі всього за одну годину. Така закуска виходить надзвичайно простою у приготуванні та ідеально підходить для швидкого перекусу або святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".

Як приготувати малосольні помідори у пакеті

Інгредієнти:

  • томати – 1 кг;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 0,5 ст. л.;
  • часник – 3 зубчики;
  • зелень (петрушка, кріп) – 40 г;
  • чорний перець горошком – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Помити томати та обсушити паперовим рушником.
  2. Покласти томати у великий поліетиленовий пакет.
  3. Додати сіль, цукор, роздавлений часник, зелень та чорний перець.
  4. Щільно закрити пакет і акуратно перемішати, струшуючи кілька разів.
  5. Залишити томати маринуватися при кімнатній температурі 1 годину.
  6. Після закінчення часу розкрити пакет і подавати малосольні помідори до столу.
Теги:
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома