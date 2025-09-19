Неймовірно повітряний десерт: як приготувати "яблучну хмаринку" всього з трьох інгредієнтів (відео)

Легка текстура тане у роті, а ніжний смак запечених яблук подобається і дітям, і дорослим

Яблуко — це соковитий і ароматний фрукт, який є справжнім символом домашнього затишку та здорового харчування. З нього готують безліч страв — від варення та компотів до оригінальних десертів, а особливою популярність здавна мають печені яблука.

Цей плід однаково добре смакує як у класичних, так і в сучасних кулінарних інтерпретаціях. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний десерт — "яблучну хмаринку", що підкорює легкістю й повітряною текстурою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".

Як приготувати яблучний десерт "Хмаринка"

Інгредієнти:

яблуко — 0,5 шт.;

білки — 2 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — кілька крапель (за бажанням).

Спосіб приготування: