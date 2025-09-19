Неймовірно повітряний десерт: як приготувати "яблучну хмаринку" всього з трьох інгредієнтів (відео)
Легка текстура тане у роті, а ніжний смак запечених яблук подобається і дітям, і дорослим
Яблуко — це соковитий і ароматний фрукт, який є справжнім символом домашнього затишку та здорового харчування. З нього готують безліч страв — від варення та компотів до оригінальних десертів, а особливою популярність здавна мають печені яблука.
Цей плід однаково добре смакує як у класичних, так і в сучасних кулінарних інтерпретаціях. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний десерт — "яблучну хмаринку", що підкорює легкістю й повітряною текстурою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".
Як приготувати яблучний десерт "Хмаринка"
Інгредієнти:
- яблуко — 0,5 шт.;
- білки — 2 шт.;
- кукурудзяний крохмаль — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — кілька крапель (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Очистити яблуко від шкірки та нарізати невеликими кубиками.
- Відокремити білки від жовтків.
- Збити білки до легкої пінки.
- Продовжуючи збивати, поступово додати кукурудзяний крохмаль.
- Ввести яблука та обережно перемішати, за бажанням додати кілька крапель лимонного соку.
- Викласти масу на силіконовий килимок або пергамент, випікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 13–15 хвилин.