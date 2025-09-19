Рус

Неймовірно повітряний десерт: як приготувати "яблучну хмаринку" всього з трьох інгредієнтів (відео)

Марія Швець
Читать на русском
Втілення ніжності та легкості
Фото instagram.com

Легка текстура тане у роті, а ніжний смак запечених яблук подобається і дітям, і дорослим

Яблуко — це соковитий і ароматний фрукт, який є справжнім символом домашнього затишку та здорового харчування. З нього готують безліч страв — від варення та компотів до оригінальних десертів, а особливою популярність здавна мають печені яблука.

Цей плід однаково добре смакує як у класичних, так і в сучасних кулінарних інтерпретаціях. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний десерт — "яблучну хмаринку", що підкорює легкістю й повітряною текстурою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".

Як приготувати яблучний десерт "Хмаринка"

Інгредієнти:

  • яблуко — 0,5 шт.;
  • білки — 2 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — кілька крапель (за бажанням).

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблуко від шкірки та нарізати невеликими кубиками.
  2. Відокремити білки від жовтків.
  3. Збити білки до легкої пінки.
  4. Продовжуючи збивати, поступово додати кукурудзяний крохмаль.
  5. Ввести яблука та обережно перемішати, за бажанням додати кілька крапель лимонного соку.
  6. Викласти масу на силіконовий килимок або пергамент, випікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 13–15 хвилин.
