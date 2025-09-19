Невероятно воздушный десерт: как приготовить "яблочное облако" всего из трех ингредиентов (видео)
-
-
Читати українською
Легкая текстура тает во рту, а нежный вкус запеченных яблок нравится и детям и взрослым
Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, являющийся настоящим символом домашнего уюта и здорового питания. Из него готовят множество блюд – от варенья и компотов до оригинальных десертов, а особенной популярностью издавна пользуются печеными яблоками.
Этот плод одинаково хорошо подходит как в классических, так и в современных кулинарных интерпретациях. Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный десерт — "яблочное облако", покоряющее легкостью и воздушной текстурой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " roksolana.harasymiv ".
Как приготовить яблочный десерт "Облако"
Ингредиенты:
- яблоко – 0,5 шт.;
- белки – 2 шт.;
- кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.;
- лимонный сок – несколько капель (по желанию).
Способ приготовления:
- Очистить яблоко от кожуры и порезать маленькими кубиками.
- Отделите белки от желтков.
- Взбить белки до лёгкой пенки.
- Продолжая взбивать, постепенно добавить кукурузный крахмал.
- Ввести яблоки и аккуратно перемешать, по желанию добавить несколько капель лимонного сока.
- Выложить массу на силиконовый коврик или пергамент, выпекать в разогретой духовке при 180 С в течение 13-15 минут.