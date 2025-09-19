Невероятно воздушный десерт: как приготовить "яблочное облако" всего из трех ингредиентов (видео)

Легкая текстура тает во рту, а нежный вкус запеченных яблок нравится и детям и взрослым

Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, являющийся настоящим символом домашнего уюта и здорового питания. Из него готовят множество блюд – от варенья и компотов до оригинальных десертов, а особенной популярностью издавна пользуются печеными яблоками.

Этот плод одинаково хорошо подходит как в классических, так и в современных кулинарных интерпретациях. Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный десерт — "яблочное облако", покоряющее легкостью и воздушной текстурой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " roksolana.harasymiv ".

Как приготовить яблочный десерт "Облако"

Ингредиенты:

яблоко – 0,5 шт.;

белки – 2 шт.;

кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.;

лимонный сок – несколько капель (по желанию).

Способ приготовления: