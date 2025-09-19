Укр

Невероятно воздушный десерт: как приготовить "яблочное облако" всего из трех ингредиентов (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воплощение нежности и воздушности
Воплощение нежности и воздушности. Фото instagram.com

Легкая текстура тает во рту, а нежный вкус запеченных яблок нравится и детям и взрослым

Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, являющийся настоящим символом домашнего уюта и здорового питания. Из него готовят множество блюд – от варенья и компотов до оригинальных десертов, а особенной популярностью издавна пользуются печеными яблоками.

Этот плод одинаково хорошо подходит как в классических, так и в современных кулинарных интерпретациях. Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный десерт — "яблочное облако", покоряющее легкостью и воздушной текстурой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " roksolana.harasymiv ".

Как приготовить яблочный десерт "Облако"

Ингредиенты:

  • яблоко – 0,5 шт.;
  • белки – 2 шт.;
  • кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок – несколько капель (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоко от кожуры и порезать маленькими кубиками.
  2. Отделите белки от желтков.
  3. Взбить белки до лёгкой пенки.
  4. Продолжая взбивать, постепенно добавить кукурузный крахмал.
  5. Ввести яблоки и аккуратно перемешать, по желанию добавить несколько капель лимонного сока.
  6. Выложить массу на силиконовый коврик или пергамент, выпекать в разогретой духовке при 180 С в течение 13-15 минут.
Теги:
#Яблоки #Десерт #Готовим дома