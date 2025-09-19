Краще за ікру: як приготувати бурякову намазку для бутербродів
Бурякова намазка готується лише з трьох продуктів
Якщо ви любите ікру з буряка, то цей рецепт бурякової намазки вам має сподобатись. Для її приготування потрібно усього три простих інгредієнти і 5 хвилин часу (якщо буряк відварити завчасно). Цю закуску можна додавати до улюблених страв, або їсти з хлібом.
Рецептом на своїй Instagram-сторінці поділилася кулінарна блогерка katia_cooking_. Намазка виходить дуже ніжною та смачною.
Інгредієнти
- Буряк відварений 2 шт.
- Вершковий сир 2 ст.л
- Часник 3-4 зуб.
- Сіль на смак
Як приготувати намазку з буряка
- Буряк та часник очистіть.
- Викладіть всі інгредієнти у чашу блендера та перебийте до однорідності.
Також ми ділились рецептом часникової намазки, яка теж готується за лічені хвилини. А якщо в холодильнику є печериці та цибуля, з них теж можна приготувати смачну намазку для бутербродів.