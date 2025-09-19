Рус

Краще за ікру: як приготувати бурякову намазку для бутербродів

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Закуска з буряка готується за декілька хвилин
Закуска з буряка готується за декілька хвилин. Фото Freepik

Бурякова намазка готується лише з трьох продуктів

Якщо ви любите ікру з буряка, то цей рецепт бурякової намазки вам має сподобатись. Для її приготування потрібно усього три простих інгредієнти і 5 хвилин часу (якщо буряк відварити завчасно). Цю закуску можна додавати до улюблених страв, або їсти з хлібом.

Рецептом на своїй Instagram-сторінці поділилася кулінарна блогерка katia_cooking_. Намазка виходить дуже ніжною та смачною.

Інгредієнти

  • Буряк відварений 2 шт.
  • Вершковий сир 2 ст.л
  • Часник 3-4 зуб.
  • Сіль на смак

Як приготувати намазку з буряка

  1. Буряк та часник очистіть.
  2. Викладіть всі інгредієнти у чашу блендера та перебийте до однорідності.

Також ми ділились рецептом часникової намазки, яка теж готується за лічені хвилини. А якщо в холодильнику є печериці та цибуля, з них теж можна приготувати смачну намазку для бутербродів.

Теги:
#Буряк #Рецепти #Закуска #намазка