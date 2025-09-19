Краще за ікру: як приготувати бурякову намазку для бутербродів

Бурякова намазка готується лише з трьох продуктів

Якщо ви любите ікру з буряка, то цей рецепт бурякової намазки вам має сподобатись. Для її приготування потрібно усього три простих інгредієнти і 5 хвилин часу (якщо буряк відварити завчасно). Цю закуску можна додавати до улюблених страв, або їсти з хлібом.

Рецептом на своїй Instagram-сторінці поділилася кулінарна блогерка katia_cooking_. Намазка виходить дуже ніжною та смачною.

Інгредієнти

Буряк відварений 2 шт.

Вершковий сир 2 ст.л

Часник 3-4 зуб.

Сіль на смак

Як приготувати намазку з буряка

Буряк та часник очистіть. Викладіть всі інгредієнти у чашу блендера та перебийте до однорідності.

