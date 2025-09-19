Лучше икры: как приготовить свекольную намазку для бутербродов
Читати українською
Свекольная намазка готовится только из трех продуктов
Если вы любите икру из свеклы, то этот рецепт свекольной намазки вам должен понравиться. Для её приготовления нужно всего три простых ингредиента и 5 минут времени (если свеклу отварить заранее). Эту закуску можно добавлять к любимым блюдам или есть с хлебом.
Рецептом на своей Instagram-странице поделилась кулинарная блогерша katia_cooking_. Намазка выходит очень нежной и вкусной.
Ингредиенты
- Свекла отварная 2 шт.
- Сливочный сыр 2 ст.л
- Чеснок 3-4 зуб.
- Соль по вкусу
Как приготовить намазку из свеклы
- Свеклу и чеснок очистите.
- Выложите все ингредиенты в чашу блендера и перебейте до однородности.
Также мы делились рецептом чесночной намазки, которая тоже готовится в считанные минуты. А если в холодильнике есть шампиньоны и лук, из них тоже можно приготовить вкусную намазку для бутербродов.