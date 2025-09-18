Спробуйте один раз і будете готувати постійно: рецепт смачної грибної намазки

Намазка з грибів на хрусткому хлібі — гарний варіант смачного сніданку

Грибна намазка — це смачна і дуже універсальна закуска. Її можна подавати на свіжому хлібі чи грінках на сніданок або як доповнення до гарячого супу на обід. До того ж готувати намазку з грибів дуже просто. Достатньо нарізати продукти, обсмажити їх та змішати. Найскладніше — дочекатись, коли намазка охолоне і її можна буде смакувати.

Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі Кулінарні рецепти від Надії.

Інгредієнти:

Печериці — 300 г

Цибуля — 1 шт

Вершкове масло — 150 г

До смаку — сіль, перець

Сушені мелені білі гриби — 0.5 ч.л

Сушена мелена паприка — 0.5 ч.л

Часник — 2-3 зубчики

Олія — для смаження

Як приготувати грибну намазку

Наріжте попередньо очищені та помиті печериці дрібними кубиками. Наріжте цибулю дрібними кубиками. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть на сковороду гриби та смажте їх на середньому вогні, поки не випарується вся волога. Продовжуйте обсмажувати гриби ще 2 хвилини до легкого рум'яного кольору. За потреби, додайте трохи олії. Додайте нарізану цибулю, перемішайте і смажте разом з грибами ще 2-3 хвилини, поки цибуля не обсмажиться. Додайте до смаку сіль, перець, пів чайної ложки сушених мелених білих грибів, пів чайної ложки сушеної паприки та 2-3 зубчики часнику, пропущеного через прес. Готуйте ще 2 хвилини, потім вимкніть вогонь. Залиште суміш охолоджуватися до кімнатної температури. Перекладіть охолоджену суміш у миску до вершкового масла кімнатної температури. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб вони рівномірно з'єдналися. Перекладіть готову намазку в контейнер і поставте в холодильник на 10-15 хвилин, щоб вона загусла.

Також дізнайтесь рецепт намазки з часнику. Готується вона всього за 5 хвилин.