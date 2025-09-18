Спробуйте один раз і будете готувати постійно: рецепт смачної грибної намазки
Намазка з грибів на хрусткому хлібі — гарний варіант смачного сніданку
Грибна намазка — це смачна і дуже універсальна закуска. Її можна подавати на свіжому хлібі чи грінках на сніданок або як доповнення до гарячого супу на обід. До того ж готувати намазку з грибів дуже просто. Достатньо нарізати продукти, обсмажити їх та змішати. Найскладніше — дочекатись, коли намазка охолоне і її можна буде смакувати.
Рецептом закуски поділилися на YouTube-каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Інгредієнти:
- Печериці — 300 г
- Цибуля — 1 шт
- Вершкове масло — 150 г
- До смаку — сіль, перець
- Сушені мелені білі гриби — 0.5 ч.л
- Сушена мелена паприка — 0.5 ч.л
- Часник — 2-3 зубчики
- Олія — для смаження
Як приготувати грибну намазку
- Наріжте попередньо очищені та помиті печериці дрібними кубиками.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть на сковороду гриби та смажте їх на середньому вогні, поки не випарується вся волога.
- Продовжуйте обсмажувати гриби ще 2 хвилини до легкого рум'яного кольору. За потреби, додайте трохи олії.
- Додайте нарізану цибулю, перемішайте і смажте разом з грибами ще 2-3 хвилини, поки цибуля не обсмажиться.
- Додайте до смаку сіль, перець, пів чайної ложки сушених мелених білих грибів, пів чайної ложки сушеної паприки та 2-3 зубчики часнику, пропущеного через прес. Готуйте ще 2 хвилини, потім вимкніть вогонь.
- Залиште суміш охолоджуватися до кімнатної температури.
- Перекладіть охолоджену суміш у миску до вершкового масла кімнатної температури. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб вони рівномірно з'єдналися.
- Перекладіть готову намазку в контейнер і поставте в холодильник на 10-15 хвилин, щоб вона загусла.
Також дізнайтесь рецепт намазки з часнику. Готується вона всього за 5 хвилин.