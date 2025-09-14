Ця намазка має бути в кожному холодильнику: рецепт швидкої закуски з часнику

Закуска з часнику готується за 5 хвилин

Намазка з часнику — це чудова і надзвичайно універсальна закуска, яка стане в пригоді, коли потрібно швидко приготувати щось смачне. Вона ідеально підходить як самостійна страва, наприклад, її можна намастити на хліб, або ж використовувати для доповнення інших страв, підкреслюючи їх смак.

Рецептом намазки поділилася TikTok-блогерка gotuyemo_v_kayf. Приготувати цю страву можна за лічені хвилини.

Інгредієнти

часник;

крем-сир;

оливкова олія;

кунжут;

петрушка;

спеції на смак.

Як приготувати намазку з часнику

Підсмажте кунжут разом із зубчиками часнику в оливковій олії. Коли часник стане м’яким і золотистим, подрібніть його виделкою. Додайте крем-сир та дрібно нарізану петрушку. Все ретельно перемішайте, посоліть, додайте спеції і за бажанням збризніть ще трохи олією.

Намазка готова. Можна куштувати!