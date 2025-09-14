Ця намазка має бути в кожному холодильнику: рецепт швидкої закуски з часнику
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Закуска з часнику готується за 5 хвилин
Намазка з часнику — це чудова і надзвичайно універсальна закуска, яка стане в пригоді, коли потрібно швидко приготувати щось смачне. Вона ідеально підходить як самостійна страва, наприклад, її можна намастити на хліб, або ж використовувати для доповнення інших страв, підкреслюючи їх смак.
Рецептом намазки поділилася TikTok-блогерка gotuyemo_v_kayf. Приготувати цю страву можна за лічені хвилини.
Інгредієнти
- часник;
- крем-сир;
- оливкова олія;
- кунжут;
- петрушка;
- спеції на смак.
Як приготувати намазку з часнику
- Підсмажте кунжут разом із зубчиками часнику в оливковій олії.
- Коли часник стане м’яким і золотистим, подрібніть його виделкою.
- Додайте крем-сир та дрібно нарізану петрушку.
- Все ретельно перемішайте, посоліть, додайте спеції і за бажанням збризніть ще трохи олією.
Намазка готова. Можна куштувати!