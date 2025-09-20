Яблучний крамбл: простий рецепт, який зробить ранок особливим (відео)

Легко та швидко приготувати вдома.

Яблука — універсальний фрукт, який використовують для приготування найрізноманітніших десертів, від компотів до пирогів. Зокрема з них виходять смачні та ароматні пухкі яблучні панкейки.

Соковиті, кисло-солодкі яблука чудово поєднуються з різною випічкою, надаючи їй ніжності та смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматний яблучний крамбл — простий десерт із хрусткою скоринкою та м’якою начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".

Як приготувати яблучний крамбл

Інгредієнти:

яблука очищені – 250 г;

ягоди заморожені – 150 г;

вівсяні пластівці – 150 г;

цукор або мед – 80 г;

борошно – 50 г;

розтоплене масло або олія – 40 г;

кукурудзяний крохмаль – 10 г;

сіль – дрібка;

Спосіб приготування: