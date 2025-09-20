Яблучний крамбл: простий рецепт, який зробить ранок особливим (відео)
Легко та швидко приготувати вдома.
Яблука — універсальний фрукт, який використовують для приготування найрізноманітніших десертів, від компотів до пирогів. Зокрема з них виходять смачні та ароматні пухкі яблучні панкейки.
Соковиті, кисло-солодкі яблука чудово поєднуються з різною випічкою, надаючи їй ніжності та смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматний яблучний крамбл — простий десерт із хрусткою скоринкою та м’якою начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".
Як приготувати яблучний крамбл
Інгредієнти:
- яблука очищені – 250 г;
- ягоди заморожені – 150 г;
- вівсяні пластівці – 150 г;
- цукор або мед – 80 г;
- борошно – 50 г;
- розтоплене масло або олія – 40 г;
- кукурудзяний крохмаль – 10 г;
- сіль – дрібка;
Спосіб приготування:
- Підготувати яблука, видалити серцевини та нарізати кубиками.
- Обваляти ягоди в кукурудзяному крохмалі.
- Викласти яблука та ягоди на дно форми для запікання.
- Посипати половиною цукру або полити медом.
- Змішати вівсяні пластівці з борошном та дрібкою солі, додати розтоплене масло та мед, перемішати до утворення крихти.
- Викласти крихту на яблука з ягодами, утрамбувати та випікати 20–25 хв при 200°С.