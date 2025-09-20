Рус

Яблучний крамбл: простий рецепт, який зробить ранок особливим (відео)

Марія Швець
Карамельна начинка під хрусткою пісочною крихтою
Карамельна начинка під хрусткою пісочною крихтою. Фото instagram.com

Легко та швидко приготувати вдома.

Яблука — універсальний фрукт, який використовують для приготування найрізноманітніших десертів, від компотів до пирогів. Зокрема з них виходять смачні та ароматні пухкі яблучні панкейки.

Соковиті, кисло-солодкі яблука чудово поєднуються з різною випічкою, надаючи їй ніжності та смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ароматний яблучний крамбл — простий десерт із хрусткою скоринкою та м’якою начинкою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".

Як приготувати яблучний крамбл

Інгредієнти:

  • яблука очищені – 250 г;
  • ягоди заморожені – 150 г;
  • вівсяні пластівці – 150 г;
  • цукор або мед – 80 г;
  • борошно – 50 г;
  • розтоплене масло або олія – 40 г;
  • кукурудзяний крохмаль – 10 г;
  • сіль – дрібка;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати яблука, видалити серцевини та нарізати кубиками.
  2. Обваляти ягоди в кукурудзяному крохмалі.
  3. Викласти яблука та ягоди на дно форми для запікання.
  4. Посипати половиною цукру або полити медом.
  5. Змішати вівсяні пластівці з борошном та дрібкою солі, додати розтоплене масло та мед, перемішати до утворення крихти.
  6. Викласти крихту на яблука з ягодами, утрамбувати та випікати 20–25 хв при 200°С.
