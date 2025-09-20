Яблочный крамбл: простой рецепт, который сделает утро особенным (видео)
Легко и быстро приготовить дома
Яблоки – универсальный фрукт, который используют для приготовления самых разных десертов, от компотов до пирогов. В частности, из них получаются вкусные и ароматные рыхлые яблочные панкейки.
Сочные, кисло-сладкие яблоки прекрасно сочетаются с разной выпечкой, придавая ей нежность и вкус. Но сегодня мы предлагаем приготовить ароматный яблочный крамбл – простой десерт с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "solopiika".
Как приготовить яблочный крамбл
Ингредиенты:
- яблоки очищенные – 250 г;
- ягоды замороженные – 150 г;
- овсяные хлопья – 150 г;
- сахар или мед – 80 г;
- мука – 50 г;
- растопленное масло или масло – 40 г;
- кукурузный крахмал – 10 г;
- соль – щепотка;
Способ приготовления:
- Подготовить яблоки, удалить сердцевины и порезать кубиками.
- Обвалять ягоды в кукурузном крахмале.
- Выложить яблоки и ягоды на дно формы для запекания.
- Посыпать половиной сахара или полить медом.
- Смешать овсяные хлопья с мукой и щепоткой соли, добавить растопленное масло и мед, перемешать до образования крошки.
- Выложить крошку на яблоки с ягодами, утрамбовать и выпекать 20–25 мин при 200°С.