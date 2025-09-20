Укр

Яблочный крамбл: простой рецепт, который сделает утро особенным (видео)

Мария Швец
Читати українською
Карамельная начинка под хрустящей песочной крошкой
Яблоки – универсальный фрукт, который используют для приготовления самых разных десертов, от компотов до пирогов. В частности, из них получаются вкусные и ароматные рыхлые яблочные панкейки.

Сочные, кисло-сладкие яблоки прекрасно сочетаются с разной выпечкой, придавая ей нежность и вкус. Но сегодня мы предлагаем приготовить ароматный яблочный крамбл – простой десерт с хрустящей корочкой и мягкой начинкой. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "solopiika".

Как приготовить яблочный крамбл

Ингредиенты:

  • яблоки очищенные – 250 г;
  • ягоды замороженные – 150 г;
  • овсяные хлопья – 150 г;
  • сахар или мед – 80 г;
  • мука – 50 г;
  • растопленное масло или масло – 40 г;
  • кукурузный крахмал – 10 г;
  • соль – щепотка;

Способ приготовления:

  1. Подготовить яблоки, удалить сердцевины и порезать кубиками.
  2. Обвалять ягоды в кукурузном крахмале.
  3. Выложить яблоки и ягоды на дно формы для запекания.
  4. Посыпать половиной сахара или полить медом.
  5. Смешать овсяные хлопья с мукой и щепоткой соли, добавить растопленное масло и мед, перемешать до образования крошки.
  6. Выложить крошку на яблоки с ягодами, утрамбовать и выпекать 20–25 мин при 200°С.
