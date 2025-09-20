Мариновані помідори за швидким рецептом: готуйте зараз – смакуйте вже за годину (відео)
Цікава заготівля, яка приємно здивує ваших домочадців та гостей
Помідор — соковитий і яскравий овоч, який широко використовується в кулінарії: з нього готують салати, соуси, маринади та навіть закуски по-грузинськи. Традиційні рецепти передбачають пряні мариновані помідори з часником та зеленню, які прекрасно зберігаються взимку.
Сьогодні ми пропонуємо простий і ароматний варіант — помідори, замариновані з медом, який додає ніжну солодкість та підкреслює природний смак овоча. Цей рецепт стане яскравим доповненням до святкового столу або щоденного обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "she__ri".
Як приготувати мариновані помідори з медом
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- зелень (кріп, петрушка) – 50 г;
- часник – 3 зубчики;
- вода – 1 л;
- сіль – 10 г;
- мед – 100 мл;
- сушений чилі – 5-10 г;
- оцет 9% – 50 мл;
- олія – 150 мл;
- сушений базилік – 5-10 г;
- чорний мелений перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- Помити та обсушити помідори, при потребі надрізати їх знизу хрестиком.
- Подрібнити зелень і часник, наповнити ними банки разом із помідорами.
- У воді розчинити сіль, додати мед, оцет, олію, сушений чилі, базилік та чорний перець, добре перемішати.
- Залити помідори гарячим маринадом, заповнивши банки майже доверху.
- Закрити банки кришками та залишити при кімнатній температурі на 1-2 години, краще на ніч для насиченого смаку.
- Зберігати в холодильнику або прохолодному місці, подавати після повного настоювання.