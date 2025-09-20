Мариновані помідори за швидким рецептом: готуйте зараз – смакуйте вже за годину (відео)

Цікава заготівля, яка приємно здивує ваших домочадців та гостей

Помідор — соковитий і яскравий овоч, який широко використовується в кулінарії: з нього готують салати, соуси, маринади та навіть закуски по-грузинськи. Традиційні рецепти передбачають пряні мариновані помідори з часником та зеленню, які прекрасно зберігаються взимку.

Сьогодні ми пропонуємо простий і ароматний варіант — помідори, замариновані з медом, який додає ніжну солодкість та підкреслює природний смак овоча. Цей рецепт стане яскравим доповненням до святкового столу або щоденного обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "she__ri".

Як приготувати мариновані помідори з медом

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

зелень (кріп, петрушка) – 50 г;

часник – 3 зубчики;

вода – 1 л;

сіль – 10 г;

мед – 100 мл;

сушений чилі – 5-10 г;

оцет 9% – 50 мл;

олія – 150 мл;

сушений базилік – 5-10 г;

чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування: