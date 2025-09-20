Рус

Мариновані помідори за швидким рецептом: готуйте зараз – смакуйте вже за годину (відео)

Марія Швець
Незвичайно, ароматно, із простих продуктів, на кожен день
Незвичайно, ароматно, із простих продуктів, на кожен день

Цікава заготівля, яка приємно здивує ваших домочадців та гостей

Помідор — соковитий і яскравий овоч, який широко використовується в кулінарії: з нього готують салати, соуси, маринади та навіть закуски по-грузинськи. Традиційні рецепти передбачають пряні мариновані помідори з часником та зеленню, які прекрасно зберігаються взимку.

Сьогодні ми пропонуємо простий і ароматний варіант — помідори, замариновані з медом, який додає ніжну солодкість та підкреслює природний смак овоча. Цей рецепт стане яскравим доповненням до святкового столу або щоденного обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "she__ri".

Як приготувати мариновані помідори з медом

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • зелень (кріп, петрушка) – 50 г;
  • часник – 3 зубчики;
  • вода – 1 л;
  • сіль – 10 г;
  • мед – 100 мл;
  • сушений чилі – 5-10 г;
  • оцет 9% – 50 мл;
  • олія – 150 мл;
  • сушений базилік – 5-10 г;
  • чорний мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помити та обсушити помідори, при потребі надрізати їх знизу хрестиком.
  2. Подрібнити зелень і часник, наповнити ними банки разом із помідорами.
  3. У воді розчинити сіль, додати мед, оцет, олію, сушений чилі, базилік та чорний перець, добре перемішати.
  4. Залити помідори гарячим маринадом, заповнивши банки майже доверху.
  5. Закрити банки кришками та залишити при кімнатній температурі на 1-2 години, краще на ніч для насиченого смаку.
  6. Зберігати в холодильнику або прохолодному місці, подавати після повного настоювання.
