Маринованные помидоры по быстрому рецепту: готовьте сейчас – смакуйте уже через час (видео)

Мария Швец
Необычно, ароматно, из простых продуктов, каждый день
Необычно, ароматно, из простых продуктов, каждый день. Фото instagram.com

Интересная заготовка, которая приятно удивит ваших домочадцев и гостей

Помидор — сочный и яркий овощ, широко используемый в кулинарии: из него готовят салаты, соусы, маринады и даже закуски по-грузински. Традиционные рецепты подразумевают пряные маринованные помидоры с чесноком и зеленью, которые прекрасно хранятся зимой.

Сегодня мы предлагаем простой и ароматный вариант – помидоры, замаринованные с медом, который придает нежную сладость и подчеркивает естественный вкус овоща. Этот рецепт станет ярким дополнением к праздничному столу или ежедневному обеду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "she__ri".

Как приготовить помидоры с медом

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • зелень (укроп, петрушка) – 50 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • вода – 1 л;
  • соль – 10 г;
  • мед – 100 мл;
  • сушеный чили – 5-10 г;
  • уксус 9% – 50 мл;
  • масло – 150 мл;
  • сушеный базилик – 5-10 г;
  • черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помыть и обсушить помидоры, при необходимости надрезать их снизу крестиком.
  2. Размельчить зелень и чеснок, наполнить ими банки вместе с помидорами.
  3. В воде растворить соль, добавить мед, уксус, растительное масло, сушеный чили, базилик и черный перец, хорошо перемешать.
  4. Залить помидоры горячим маринадом, заполнив банки почти доверху.
  5. Закрыть банки крышками и бросить при комнатной температуре на 1-2 часа, лучше на ночь для насыщенного вкуса.
  6. Хранить в холодильнике или в прохладном месте, подавать после полного настаивания.
