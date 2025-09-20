Маринованные помидоры по быстрому рецепту: готовьте сейчас – смакуйте уже через час (видео)

Интересная заготовка, которая приятно удивит ваших домочадцев и гостей

Помидор — сочный и яркий овощ, широко используемый в кулинарии: из него готовят салаты, соусы, маринады и даже закуски по-грузински. Традиционные рецепты подразумевают пряные маринованные помидоры с чесноком и зеленью, которые прекрасно хранятся зимой.

Сегодня мы предлагаем простой и ароматный вариант – помидоры, замаринованные с медом, который придает нежную сладость и подчеркивает естественный вкус овоща. Этот рецепт станет ярким дополнением к праздничному столу или ежедневному обеду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "she__ri".

Как приготовить помидоры с медом

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

зелень (укроп, петрушка) – 50 г;

чеснок – 3 зубчика;

вода – 1 л;

соль – 10 г;

мед – 100 мл;

сушеный чили – 5-10 г;

уксус 9% – 50 мл;

масло – 150 мл;

сушеный базилик – 5-10 г;

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления: