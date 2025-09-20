Маринованные помидоры по быстрому рецепту: готовьте сейчас – смакуйте уже через час (видео)
-
-
Интересная заготовка, которая приятно удивит ваших домочадцев и гостей
Помидор — сочный и яркий овощ, широко используемый в кулинарии: из него готовят салаты, соусы, маринады и даже закуски по-грузински. Традиционные рецепты подразумевают пряные маринованные помидоры с чесноком и зеленью, которые прекрасно хранятся зимой.
Сегодня мы предлагаем простой и ароматный вариант – помидоры, замаринованные с медом, который придает нежную сладость и подчеркивает естественный вкус овоща. Этот рецепт станет ярким дополнением к праздничному столу или ежедневному обеду. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "she__ri".
Как приготовить помидоры с медом
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- зелень (укроп, петрушка) – 50 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- вода – 1 л;
- соль – 10 г;
- мед – 100 мл;
- сушеный чили – 5-10 г;
- уксус 9% – 50 мл;
- масло – 150 мл;
- сушеный базилик – 5-10 г;
- черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помыть и обсушить помидоры, при необходимости надрезать их снизу крестиком.
- Размельчить зелень и чеснок, наполнить ими банки вместе с помидорами.
- В воде растворить соль, добавить мед, уксус, растительное масло, сушеный чили, базилик и черный перец, хорошо перемешать.
- Залить помидоры горячим маринадом, заполнив банки почти доверху.
- Закрыть банки крышками и бросить при комнатной температуре на 1-2 часа, лучше на ночь для насыщенного вкуса.
- Хранить в холодильнике или в прохладном месте, подавать после полного настаивания.