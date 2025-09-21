Макарони з фаршем і овочами: рецепт італійської вечері за 20 хвилин

Ідеальна страва, коли немає багато часу на готування

Макарони з фаршем, овочами та ніжним вершково-томатним соусом – ідеальна страва, коли хочеться приготувати щось просте, але водночас по-справжньому смачне та апетитне. Цю страву найкраще подавати відразу після приготування. Ви можете прикрасити макарони дрібно нарізаною свіжою зеленню, наприклад, петрушкою або базиліком.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка foodwerk.de.

Інгредієнти на 3-4 порції

250 г макаронів

300 г яловичого фаршу

1 червона цибулина

2 перці (жовтий і червоний)

80 г шпинату

2 зубчики часнику

1 ст. л. томатної пасти

200 мл овочевого бульйону

200 мл нежирних вершків

50 г тертого сиру

1 ч. л. солодкої паприки

1 ч. л. італійських трав

2 ст. л. оливкової олії

сіль і перець

Спосіб приготування