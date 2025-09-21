Рус

Макарони з фаршем і овочами: рецепт італійської вечері за 20 хвилин

Наталя Граковська
Рецепт пасти з фаршем та овочами
Рецепт пасти з фаршем та овочами. Фото Колаж "Телеграф"

Ідеальна страва, коли немає багато часу на готування

Макарони з фаршем, овочами та ніжним вершково-томатним соусом – ідеальна страва, коли хочеться приготувати щось просте, але водночас по-справжньому смачне та апетитне. Цю страву найкраще подавати відразу після приготування. Ви можете прикрасити макарони дрібно нарізаною свіжою зеленню, наприклад, петрушкою або базиліком.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка foodwerk.de.

Інгредієнти на 3-4 порції

  • 250 г макаронів
  • 300 г яловичого фаршу
  • 1 червона цибулина
  • 2 перці (жовтий і червоний)
  • 80 г шпинату
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 200 мл овочевого бульйону
  • 200 мл нежирних вершків
  • 50 г тертого сиру
  • 1 ч. л. солодкої паприки
  • 1 ч. л. італійських трав
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • сіль і перець

Спосіб приготування

  1. Дрібно наріжте цибулю та часник, перець поріжте невеликими шматочками.
  2. Відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
  3. Нагрійте оливкову олію на великій сковороді та обсмажте фарш, розминаючи його, до розсипчастого стану.
  4. Приправте солодкою паприкою, італійськими травами, сіллю та перцем.
  5. Додайте нарізану цибулю та обсмажте разом із фаршем.
  6. Додайте перець, часник і томатну пасту, смажте 3 хвилини.
  7. Влийте овочевий бульйон та вершки, накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин.
  8. Додайте шпинат і перемішуйте, поки він не зменшиться в розмірі.
  9. Додайте сир і перемішайте, поки він не розплавиться.
  10. Додайте макарони, добре все перемішайте.
