Макарони з фаршем і овочами: рецепт італійської вечері за 20 хвилин
Ідеальна страва, коли немає багато часу на готування
Макарони з фаршем, овочами та ніжним вершково-томатним соусом – ідеальна страва, коли хочеться приготувати щось просте, але водночас по-справжньому смачне та апетитне. Цю страву найкраще подавати відразу після приготування. Ви можете прикрасити макарони дрібно нарізаною свіжою зеленню, наприклад, петрушкою або базиліком.
Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка foodwerk.de.
Інгредієнти на 3-4 порції
- 250 г макаронів
- 300 г яловичого фаршу
- 1 червона цибулина
- 2 перці (жовтий і червоний)
- 80 г шпинату
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. томатної пасти
- 200 мл овочевого бульйону
- 200 мл нежирних вершків
- 50 г тертого сиру
- 1 ч. л. солодкої паприки
- 1 ч. л. італійських трав
- 2 ст. л. оливкової олії
- сіль і перець
Спосіб приготування
- Дрібно наріжте цибулю та часник, перець поріжте невеликими шматочками.
- Відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці.
- Нагрійте оливкову олію на великій сковороді та обсмажте фарш, розминаючи його, до розсипчастого стану.
- Приправте солодкою паприкою, італійськими травами, сіллю та перцем.
- Додайте нарізану цибулю та обсмажте разом із фаршем.
- Додайте перець, часник і томатну пасту, смажте 3 хвилини.
- Влийте овочевий бульйон та вершки, накрийте кришкою і тушкуйте 5 хвилин.
- Додайте шпинат і перемішуйте, поки він не зменшиться в розмірі.
- Додайте сир і перемішайте, поки він не розплавиться.
- Додайте макарони, добре все перемішайте.