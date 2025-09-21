Макароны с фаршем и овощами: рецепт итальянского ужина за 20 минут

Идеальное блюдо, когда нет много времени на готовку

Макароны с фаршем, овощами и нежным сливочно-томатным соусом — идеальное блюдо, когда хочется приготовить что-то простое, но в то же время по-настоящему вкусное и аппетитное. Это блюдо лучше всего подавать сразу после приготовления. Вы можете украсить макароны мелко нарезанной свежей зеленью, например, петрушкой или базиликом.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогер foodwerk.de.

Ингредиенты на 3–4 порции

250 г макарон

300 г говяжьего фарша

1 красная луковица

2 перца (желтый и красный)

80 г шпината

2 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

200 мл овощного бульона

200 мл нежирных сливок

50 г тертого сыра

1 ч. л. сладкой паприки

1 ч. л. итальянских трав

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец

Способ приготовления