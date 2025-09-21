Макароны с фаршем и овощами: рецепт итальянского ужина за 20 минут
Идеальное блюдо, когда нет много времени на готовку
Макароны с фаршем, овощами и нежным сливочно-томатным соусом — идеальное блюдо, когда хочется приготовить что-то простое, но в то же время по-настоящему вкусное и аппетитное. Это блюдо лучше всего подавать сразу после приготовления. Вы можете украсить макароны мелко нарезанной свежей зеленью, например, петрушкой или базиликом.
Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогер foodwerk.de.
Ингредиенты на 3–4 порции
- 250 г макарон
- 300 г говяжьего фарша
- 1 красная луковица
- 2 перца (желтый и красный)
- 80 г шпината
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 200 мл овощного бульона
- 200 мл нежирных сливок
- 50 г тертого сыра
- 1 ч. л. сладкой паприки
- 1 ч. л. итальянских трав
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль и перец
Способ приготовления
- Мелко нарежьте лук и чеснок, перец порежьте небольшими кусочками.
- Отварите макароны согласно инструкции на упаковке.
- Нагрейте оливковое масло на большой сковороде и обжарьте фарш, разминая его, до рассыпчатого состояния.
- Приправьте сладкой паприкой, итальянскими травами, солью и перцем.
- Добавьте нарезанный лук и обжарьте вместе с фаршем.
- Добавьте перец, чеснок и томатную пасту, жарьте 3 минуты.
- Влейте овощной бульон и сливки, накройте крышкой и тушите 5 минут.
- Добавьте шпинат и перемешивайте, пока он не уменьшится в размере.
- Добавьте сыр и перемешайте, пока он не расплавится.
- Добавьте макароны, хорошо все перемешайте.