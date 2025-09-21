Укр

Макароны с фаршем и овощами: рецепт итальянского ужина за 20 минут

Наталья Граковская
Рецепт пасты с фаршем и овощами
Идеальное блюдо, когда нет много времени на готовку

Макароны с фаршем, овощами и нежным сливочно-томатным соусом — идеальное блюдо, когда хочется приготовить что-то простое, но в то же время по-настоящему вкусное и аппетитное. Это блюдо лучше всего подавать сразу после приготовления. Вы можете украсить макароны мелко нарезанной свежей зеленью, например, петрушкой или базиликом.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогер foodwerk.de.

Ингредиенты на 3–4 порции

  • 250 г макарон
  • 300 г говяжьего фарша
  • 1 красная луковица
  • 2 перца (желтый и красный)
  • 80 г шпината
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 200 мл овощного бульона
  • 200 мл нежирных сливок
  • 50 г тертого сыра
  • 1 ч. л. сладкой паприки
  • 1 ч. л. итальянских трав
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец

Способ приготовления

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок, перец порежьте небольшими кусочками.
  2. Отварите макароны согласно инструкции на упаковке.
  3. Нагрейте оливковое масло на большой сковороде и обжарьте фарш, разминая его, до рассыпчатого состояния.
  4. Приправьте сладкой паприкой, итальянскими травами, солью и перцем.
  5. Добавьте нарезанный лук и обжарьте вместе с фаршем.
  6. Добавьте перец, чеснок и томатную пасту, жарьте 3 минуты.
  7. Влейте овощной бульон и сливки, накройте крышкой и тушите 5 минут.
  8. Добавьте шпинат и перемешивайте, пока он не уменьшится в размере.
  9. Добавьте сыр и перемешайте, пока он не расплавится.
  10. Добавьте макароны, хорошо все перемешайте.
