Маринована капуста з виноградом: за цим рецептом закуска буде готова вже за добу
Швидкий рецепт капусти, який здивує смаком
За класичним рецептом капуста кваситься довго, але є спосіб приготувати цю закуску швидше. Якщо додати до капусти виноград і залити продукти гарячим маринадом, закуска буде готова вже наступного дня. І результат буде не менш смачним.
Швидким рецептом маринованої капусти у Facebook поділилась кулінарка Jane Lubowitz.
Інгредієнти
- Капуста білокачанна — 1 середній качан
- Морква — 1-2 шт.
- Виноград — 200-300 г (краще обирати сорти без кісточок)
- Перець болгарський — 1 шт.
- Часник – 3-4 зубчики
Для маринаду (з розрахунку на 1 л води):
- Сіль — 2 ст. ложки
- Цукор — 5 ст. ложок
- Олія — 5 ст. ложок
- Оцет 9% — 3 ст. ложки
- Перець чорний горошком — 5-7 шт.
Як приготувати мариновану капусту з виноградом
- Капусту тонко шинкуємо. Моркву натираємо на грубій терці. Болгарський перець нарізаємо соломкою, а часник — тонкими пластинками.
- У великій мисці змішуємо капусту, моркву, перець та часник. Додаємо виноград і ще раз легенько перемішуємо, щоб не пошкодити ягоди.
- У каструлю наливаємо 1 літр води та доводимо до кипіння. Додаємо сіль, цукор, олію, оцет і перець горошком.
- Щільно, але не утрамбовуючи, викладаємо овочеву суміш у банку. Заливаємо гарячим маринадом.
- Залишаємо капусту при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого ставимо в холодильник на 24 години.