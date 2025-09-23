Рус

Маринована капуста з виноградом: за цим рецептом закуска буде готова вже за добу

Наталя Граковська
Маринована капуста
Маринована капуста. Фото Скріншот YouTube

Швидкий рецепт капусти, який здивує смаком

За класичним рецептом капуста кваситься довго, але є спосіб приготувати цю закуску швидше. Якщо додати до капусти виноград і залити продукти гарячим маринадом, закуска буде готова вже наступного дня. І результат буде не менш смачним.

Швидким рецептом маринованої капусти у Facebook поділилась кулінарка Jane Lubowitz.

Інгредієнти

  • Капуста білокачанна — 1 середній качан
  • Морква — 1-2 шт.
  • Виноград — 200-300 г (краще обирати сорти без кісточок)
  • Перець болгарський — 1 шт.
  • Часник – 3-4 зубчики

Для маринаду (з розрахунку на 1 л води):

  • Сіль — 2 ст. ложки
  • Цукор — 5 ст. ложок
  • Олія — 5 ст. ложок
  • Оцет 9% — 3 ст. ложки
  • Перець чорний горошком — 5-7 шт.

Як приготувати мариновану капусту з виноградом

  1. Капусту тонко шинкуємо. Моркву натираємо на грубій терці. Болгарський перець нарізаємо соломкою, а часник — тонкими пластинками.
  2. У великій мисці змішуємо капусту, моркву, перець та часник. Додаємо виноград і ще раз легенько перемішуємо, щоб не пошкодити ягоди.
  3. У каструлю наливаємо 1 літр води та доводимо до кипіння. Додаємо сіль, цукор, олію, оцет і перець горошком.
  4. Щільно, але не утрамбовуючи, викладаємо овочеву суміш у банку. Заливаємо гарячим маринадом.
  5. Залишаємо капусту при кімнатній температурі до повного охолодження, після чого ставимо в холодильник на 24 години.
