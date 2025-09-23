Маринована капуста з виноградом: за цим рецептом закуска буде готова вже за добу

Швидкий рецепт капусти, який здивує смаком

За класичним рецептом капуста кваситься довго, але є спосіб приготувати цю закуску швидше. Якщо додати до капусти виноград і залити продукти гарячим маринадом, закуска буде готова вже наступного дня. І результат буде не менш смачним.

Швидким рецептом маринованої капусти у Facebook поділилась кулінарка Jane Lubowitz.

Інгредієнти

Капуста білокачанна — 1 середній качан

Морква — 1-2 шт.

Виноград — 200-300 г (краще обирати сорти без кісточок)

Перець болгарський — 1 шт.

Часник – 3-4 зубчики

Для маринаду (з розрахунку на 1 л води):

Сіль — 2 ст. ложки

Цукор — 5 ст. ложок

Олія — 5 ст. ложок

Оцет 9% — 3 ст. ложки

Перець чорний горошком — 5-7 шт.

Як приготувати мариновану капусту з виноградом