Маринованная капуста с виноградом: по этому рецепту закуска будет готова уже через сутки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстрый рецепт капусты, который удивит своим вкусом
По классическому рецепту капуста квасится долго, но есть способ приготовить эту закуску быстрее. Если добавить к капусте виноград и залить продукты горячим маринадом, закуска будет готова уже на следующий день. И результат будет не менее вкусным.
Быстрым рецептом маринованной капусты в Facebook поделилась кулинарка Jane Lubowitz.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 1 средний кочан
- Морковь – 1-2 шт.
- Виноград — 200-300 г (лучше выбирать сорта без косточек)
- Перец болгарский – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зубчика
Для маринада (в расчете на 1 л воды):
- Соль – 2 ст. ложки
- Сахар – 5 ст. ложек
- Масло растительное — 5 ст. ложек
- Уксус 9% — 3 ст. ложки
- Перец черный горошком – 5-7 шт.
Как приготовить капусту с виноградом
- Капусту тонко шинкуем. Морковь натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем соломкой, а чеснок — тонкими пластинками.
- В большой миске смешиваем капусту, морковь, перец и чеснок. Добавляем виноград и еще раз легонько перемешиваем, чтобы не повредить ягоды.
- В кастрюлю наливаем 1 литр воды и доводим до кипения. Добавляем соль, сахар, масло, уксус и перец горошком.
- Плотно, но не утрамбовывая, выкладываем овощную смесь в банку. Заливаем горячим маринадом.
- Оставляем капусту при комнатной температуре до полного остывания, после чего ставим в холодильник на 24 часа.