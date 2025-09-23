Маринованная капуста с виноградом: по этому рецепту закуска будет готова уже через сутки

Быстрый рецепт капусты, который удивит своим вкусом

По классическому рецепту капуста квасится долго, но есть способ приготовить эту закуску быстрее. Если добавить к капусте виноград и залить продукты горячим маринадом, закуска будет готова уже на следующий день. И результат будет не менее вкусным.

Быстрым рецептом маринованной капусты в Facebook поделилась кулинарка Jane Lubowitz.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 средний кочан

Морковь – 1-2 шт.

Виноград — 200-300 г (лучше выбирать сорта без косточек)

Перец болгарский – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Для маринада (в расчете на 1 л воды):

Соль – 2 ст. ложки

Сахар – 5 ст. ложек

Масло растительное — 5 ст. ложек

Уксус 9% — 3 ст. ложки

Перец черный горошком – 5-7 шт.

Как приготовить капусту с виноградом