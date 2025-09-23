Укр

Маринованная капуста с виноградом: по этому рецепту закуска будет готова уже через сутки

Маринованная капуста
Маринованная капуста. Фото Скриншот YouTube

Быстрый рецепт капусты, который удивит своим вкусом

По классическому рецепту капуста квасится долго, но есть способ приготовить эту закуску быстрее. Если добавить к капусте виноград и залить продукты горячим маринадом, закуска будет готова уже на следующий день. И результат будет не менее вкусным.

Быстрым рецептом маринованной капусты в Facebook поделилась кулинарка Jane Lubowitz.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 средний кочан
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Виноград — 200-300 г (лучше выбирать сорта без косточек)
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика

Для маринада (в расчете на 1 л воды):

  • Соль – 2 ст. ложки
  • Сахар – 5 ст. ложек
  • Масло растительное — 5 ст. ложек
  • Уксус 9% — 3 ст. ложки
  • Перец черный горошком – 5-7 шт.

Как приготовить капусту с виноградом

  1. Капусту тонко шинкуем. Морковь натираем на крупной терке. Болгарский перец нарезаем соломкой, а чеснок — тонкими пластинками.
  2. В большой миске смешиваем капусту, морковь, перец и чеснок. Добавляем виноград и еще раз легонько перемешиваем, чтобы не повредить ягоды.
  3. В кастрюлю наливаем 1 литр воды и доводим до кипения. Добавляем соль, сахар, масло, уксус и перец горошком.
  4. Плотно, но не утрамбовывая, выкладываем овощную смесь в банку. Заливаем горячим маринадом.
  5. Оставляем капусту при комнатной температуре до полного остывания, после чего ставим в холодильник на 24 часа.
