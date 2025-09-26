Ікра з баклажанів на зиму: простий рецепт без використання оцту
-
-
За цим рецептом ікра виходить ніжна та зберігається до весни
Баклажанна ікра — одна з найпопулярніших заготівель на зиму. Адже це універсальна страва, яка може бути і намазкою на хліб, і доповненням до м'ясних страв. Готувати баклажанну ікру на зиму можна навіть без додавання оцту.
Саме таким рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вказаної кількості інгредієнтів вистачить, щоб закрити вісім півлітрових банок ікри з баклажанів.
Інгредієнти:
- баклажани — 3 кг
- помідори — 1,5 кг
- перець — 1,5 кг
- цибуля — 1 кг
- олія — 400 г
- часник — 80-100 г
- томатна паста — 2 ст.л
- цукор — 60 г (3 ст.л)
- сіль — 40 г (2,5 ст.л)
Як приготувати ікру з баклажанів без оцту
- Промийте баклажани, наріжте середніми шматочками (не чистіть). Посоліть баклажани, перемішайте і залиште для виділення вологи.
- Очистіть помідори від шкірки, заливши окропом, і наріжте.
- Почистіть перець від насіння і наріжте середніми шматочками.
- Наріжте цибулю.
- Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте перець до золотавого кольору. Перекладіть його у велику каструлю для тушкування.
- Додайте олію в сковорідку. Обсмажте цибулю. Додайте цукор до цибулі та карамелізуйте її.
- Додайте нарізані помідори до цибулі та обсмажте ще приблизно 10 хвилин. Потім перекладіть обсмажені овочі до перцю.
- Відіжміть зайву вологу з баклажанів.
- Додайте залишок олії в сковорідку. Обсмажте баклажани (близько 15 хвилин). Перекладіть до решти овочів.
- З'єднайте всі обсмажені овочі, накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні 35 хвилин, періодично помішуючи.
- Через 35 хвилин додайте нарізаний часник, цукор та сіль. За бажанням додайте томатну пасту. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин.
- Розкладіть гарячу ікру по стерилізованих банках, витріть краї.
- Закрийте банки, переверніть їх догори дном і залиште до повного охолодження.