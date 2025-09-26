Рус

Ікра з баклажанів на зиму: простий рецепт без використання оцту

Наталя Граковська
Баклажанна ікра
Баклажанна ікра.

За цим рецептом ікра виходить ніжна та зберігається до весни

Баклажанна ікра — одна з найпопулярніших заготівель на зиму. Адже це універсальна страва, яка може бути і намазкою на хліб, і доповненням до м'ясних страв. Готувати баклажанну ікру на зиму можна навіть без додавання оцту.

Саме таким рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вказаної кількості інгредієнтів вистачить, щоб закрити вісім півлітрових банок ікри з баклажанів.

Інгредієнти:

  • баклажани — 3 кг
  • помідори — 1,5 кг
  • перець — 1,5 кг
  • цибуля — 1 кг
  • олія — 400 г
  • часник — 80-100 г
  • томатна паста — 2 ст.л
  • цукор — 60 г (3 ст.л)
  • сіль — 40 г (2,5 ст.л)

Як приготувати ікру з баклажанів без оцту

  1. Промийте баклажани, наріжте середніми шматочками (не чистіть). Посоліть баклажани, перемішайте і залиште для виділення вологи.
  2. Очистіть помідори від шкірки, заливши окропом, і наріжте.
  3. Почистіть перець від насіння і наріжте середніми шматочками.
  4. Наріжте цибулю.
  5. Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте перець до золотавого кольору. Перекладіть його у велику каструлю для тушкування.
  6. Додайте олію в сковорідку. Обсмажте цибулю. Додайте цукор до цибулі та карамелізуйте її.
  7. Додайте нарізані помідори до цибулі та обсмажте ще приблизно 10 хвилин. Потім перекладіть обсмажені овочі до перцю.
  8. Відіжміть зайву вологу з баклажанів.
  9. Додайте залишок олії в сковорідку. Обсмажте баклажани (близько 15 хвилин). Перекладіть до решти овочів.
  10. З'єднайте всі обсмажені овочі, накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні 35 хвилин, періодично помішуючи.
  11. Через 35 хвилин додайте нарізаний часник, цукор та сіль. За бажанням додайте томатну пасту. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин.
  12. Розкладіть гарячу ікру по стерилізованих банках, витріть краї.
  13. Закрийте банки, переверніть їх догори дном і залиште до повного охолодження.
