Ікра з баклажанів на зиму: простий рецепт без використання оцту

За цим рецептом ікра виходить ніжна та зберігається до весни

Баклажанна ікра — одна з найпопулярніших заготівель на зиму. Адже це універсальна страва, яка може бути і намазкою на хліб, і доповненням до м'ясних страв. Готувати баклажанну ікру на зиму можна навіть без додавання оцту.

Саме таким рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Тарасенко. Вказаної кількості інгредієнтів вистачить, щоб закрити вісім півлітрових банок ікри з баклажанів.

Інгредієнти:

баклажани — 3 кг

помідори — 1,5 кг

перець — 1,5 кг

цибуля — 1 кг

олія — 400 г

часник — 80-100 г

томатна паста — 2 ст.л

цукор — 60 г (3 ст.л)

сіль — 40 г (2,5 ст.л)

Як приготувати ікру з баклажанів без оцту