Икра из баклажанов на зиму: простой рецепт без использования уксуса
-
-
По этому рецепту икра выходит нежная и хранится до весны
Баклажанная икра — одна из самых популярных заготовок на зиму. Ведь это универсальное блюдо, которое может быть и намазкой на хлеб, и дополнением к мясным блюдам. Готовить баклажанную икру на зиму можно даже без добавления уксуса.
Именно таким рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блоггерша Екатерина Тарасенко. Указанного количества ингредиентов хватит, чтобы закрыть восемь полулитровых банок икры из баклажанов.
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 кг
- помидоры — 1,5 кг
- перец — 1,5 кг
- лук — 1 кг
- растительное масло — 400 г
- чеснок — 80-100 г
- томатная паста — 2 ст.л
- сахар — 60 г (3 ст.л)
- соль — 40 г (2,5 ст.л)
Как приготовить икру из баклажанов
- Промойте баклажаны, нарежьте средними кусочками (не чистите). Посолите баклажаны, перемешайте и оставьте для выделения влаги.
- Очистите помидоры от кожуры, залив кипятком, и нарежьте.
- Почистите перец от семян и нарежьте средними кусочками.
- Нарежьте лук.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте перец до золотистого цвета. Переложите его в большую кастрюлю для тушения.
- Добавьте растительное масло в сковороду. Обжарьте лук. Добавьте сахар к луку и карамелизируйте его.
- Добавьте нарезанные помидоры к луку и обжарьте еще примерно 10 минут. Затем переложите обжаренные овощи к перцу.
- Отожмите лишнюю влагу из баклажанов.
- Добавьте остаток растительного масла в сковороду. Обжарьте баклажаны (около 15 минут). Переложите к остальным овощам.
- Соедините все обжаренные овощи, накройте крышкой и тушите на среднем огне 35 минут, периодически помешивая.
- Через 35 минут добавьте нарезанный чеснок, сахар и соль. По желанию добавьте томатную пасту. Перемешайте и тушите еще 10 минут.
- Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, вытрите края.
- Закройте банки, переверните их вверх дном и оставьте до полного охлаждения.