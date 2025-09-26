Икра из баклажанов на зиму: простой рецепт без использования уксуса

По этому рецепту икра выходит нежная и хранится до весны

Баклажанная икра — одна из самых популярных заготовок на зиму. Ведь это универсальное блюдо, которое может быть и намазкой на хлеб, и дополнением к мясным блюдам. Готовить баклажанную икру на зиму можно даже без добавления уксуса.

Именно таким рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блоггерша Екатерина Тарасенко. Указанного количества ингредиентов хватит, чтобы закрыть восемь полулитровых банок икры из баклажанов.

Ингредиенты:

баклажаны — 3 кг

помидоры — 1,5 кг

перец — 1,5 кг

лук — 1 кг

растительное масло — 400 г

чеснок — 80-100 г

томатная паста — 2 ст.л

сахар — 60 г (3 ст.л)

соль — 40 г (2,5 ст.л)

Как приготовить икру из баклажанов