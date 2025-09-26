Укр

Икра из баклажанов на зиму: простой рецепт без использования уксуса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Баклажанная икра Новость обновлена 26 сентября 2025, 22:06
Баклажанная икра. Фото Скриншот YouTube

По этому рецепту икра выходит нежная и хранится до весны

Баклажанная икра — одна из самых популярных заготовок на зиму. Ведь это универсальное блюдо, которое может быть и намазкой на хлеб, и дополнением к мясным блюдам. Готовить баклажанную икру на зиму можно даже без добавления уксуса.

Именно таким рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блоггерша Екатерина Тарасенко. Указанного количества ингредиентов хватит, чтобы закрыть восемь полулитровых банок икры из баклажанов.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 кг
  • помидоры — 1,5 кг
  • перец — 1,5 кг
  • лук — 1 кг
  • растительное масло — 400 г
  • чеснок — 80-100 г
  • томатная паста — 2 ст.л
  • сахар — 60 г (3 ст.л)
  • соль — 40 г (2,5 ст.л)

Как приготовить икру из баклажанов

  1. Промойте баклажаны, нарежьте средними кусочками (не чистите). Посолите баклажаны, перемешайте и оставьте для выделения влаги.
  2. Очистите помидоры от кожуры, залив кипятком, и нарежьте.
  3. Почистите перец от семян и нарежьте средними кусочками.
  4. Нарежьте лук.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте перец до золотистого цвета. Переложите его в большую кастрюлю для тушения.
  6. Добавьте растительное масло в сковороду. Обжарьте лук. Добавьте сахар к луку и карамелизируйте его.
  7. Добавьте нарезанные помидоры к луку и обжарьте еще примерно 10 минут. Затем переложите обжаренные овощи к перцу.
  8. Отожмите лишнюю влагу из баклажанов.
  9. Добавьте остаток растительного масла в сковороду. Обжарьте баклажаны (около 15 минут). Переложите к остальным овощам.
  10. Соедините все обжаренные овощи, накройте крышкой и тушите на среднем огне 35 минут, периодически помешивая.
  11. Через 35 минут добавьте нарезанный чеснок, сахар и соль. По желанию добавьте томатную пасту. Перемешайте и тушите еще 10 минут.
  12. Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, вытрите края.
  13. Закройте банки, переверните их вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Теги:
#Рецепты #Икра #Баклажаны #Консервация