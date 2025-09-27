Салат із зелених помідорів та капусти: простий рецепт для консервування

Із зелених помідорів, капусти та перцю виходить смачна закуска на зиму

Часто до настання холодів на грядках залишаються ще зелені помідори, які не встигають доспіти. Їх можна використати для зимових заготовок. Саме з зелених помідорів виходить оригінальний хрусткий салат з пікантним смаком. Завдяки поєднанню капусти, солодкого перцю та спецій страва виходить ароматною й насиченою, а взимку чудово смакує і з гарячою картоплею, і як самостійна закуска.

Рецептом салату з зелених помідорів поділилися на сторінці в Instagram kurtash_chef. Цей салат можна також готувати не для тривалого зберігання. Тоді його не потрібно стерилізувати, а зберігати в контейнері чи банці в холодильнику. В такому разі їсти його можна буде через тиждень після приготування.

Інгредієнти

15 середніх зелених помідорів

4 солодких перці

4 гострих перці чілі (за бажанням)

2 великі цибулини

1 середній качан капусти

100 грамів солі

Для маринаду:

400 мл яблучного оцту 6%

200 мл води

150 г коричневого цукру

2 зубчики часнику (пропущені через прес)

1/2 ч.л. червоного гострого перцю пластівцями (за бажанням)

1/4 ч.л. куркуми

1 ч.л. зернят гірчиці

Як приготувати салат з зелених помідорів