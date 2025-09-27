Салат из зеленых помидоров и капусты: простой рецепт для консервирования

Из зеленых помидоров, капусты и перца выходит вкусная закуска на зиму

Часто до наступления холодов на грядках остаются еще зеленые помидоры, которые не успевают дозреть. Их можно использовать для зимних заготовок. Именно из зеленых помидоров получается оригинальный хрустящий салат с пикантным вкусом. Зимой этот салат вкусно есть с горячим картофелем или как самостоятельную закуску.

Рецептом салата из зеленых помидоров поделились на странице в Instagram kurtash_chef. Этот салат можно готовить не только для длительного хранения. Тогда его не нужно стерилизовать, а хранить в контейнере или банке в холодильнике. В таком случае есть его можно будет через неделю после приготовления.

Ингредиенты

15 средних зеленых помидоров

4 сладких перца

4 острых перца чили (по желанию)

2 большие луковицы

1 средний кочан капусты

100 граммов соли

Для маринада:

400 мл яблочного уксуса 6%

200 мл воды

150 г коричневого сахара

2 зубчика чеснока (пропущенные через пресс)

1/2 ч.л. красного острого перца хлопьями (по желанию)

1/4 ч.л. куркумы

1 ч.л. зерен горчицы

Как приготовить салат из зеленых помидоров