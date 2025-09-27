Потрібні лише три складники: як зробити яблучний оцет вдома
Домашній оцет з яблук можна використовувати для салатних заправок, маринадів, соусів або для прибирання
Яблучний оцет — це продукт, приготування якого вимагає часу та терпіння, адже весь процес розтягується на кілька місяців. Та результат того вартий. За кілька місяців у вас вийде натуральний, ароматний оцет без зайвих домішок, який можна використовувати і в кулінарії, і навіть у побуті.
Для приготування яблучного оцту краще брати стиглі, соковиті яблука солодких або кисло-солодких сортів. Особливо добре підходять домашні або садові плоди з коротким терміном зберігання.
Рецептом яблучного оцту без дріжджів поділилася YouTube-блогерка "В гостях у Ptashka Nadia".
Інгредієнти
- 2 кг натертих яблук
- 100+70 г цукру
- 2 л води
Як приготувати яблучний оцет
- Яблука натріть на тертці або подрібніть у комбайні. Серцевинки не викидайте, їх можна перетирати разом з м'якоттю.
- Складіть натерті яблука у велику банку, додайте 100 г цукру та влийте 2 л води кімнатної температури (некип'яченої). Добре перемішайте суміш.
- Накрийте банку серветкою або марлею в шість шарів. Поставте ємність у тепле місце, де температура становить щонайменше 25 градусів.
- Двічі на день обов'язково перемішуйте вміст. Цей етап триває 10–12 днів.
- Через 10–12 днів відіжміть сік від залишків яблук. Отриманий сік перелийте в чисту ємність (наприклад, у 3-літрову банку).
- До відцідженого соку додайте 70 г цукру.
- Знову накрийте банку марлею. Приблизно на два місяці залиште оцет бродити у темному місці (комора, кухня). У цей період вміст не потрібно перемішувати чи заглядати до нього.
- Коли процес бродіння завершиться (орієнтовно через 7–8 тижнів), відцідіть готовий оцет.
Зберігати готовий яблучний оцет краще у прохолодному місці, наприклад, у погребі чи коморі.