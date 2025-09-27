Потрібні лише три складники: як зробити яблучний оцет вдома

Домашній оцет з яблук можна використовувати для салатних заправок, маринадів, соусів або для прибирання

Яблучний оцет — це продукт, приготування якого вимагає часу та терпіння, адже весь процес розтягується на кілька місяців. Та результат того вартий. За кілька місяців у вас вийде натуральний, ароматний оцет без зайвих домішок, який можна використовувати і в кулінарії, і навіть у побуті.

Для приготування яблучного оцту краще брати стиглі, соковиті яблука солодких або кисло-солодких сортів. Особливо добре підходять домашні або садові плоди з коротким терміном зберігання.

Рецептом яблучного оцту без дріжджів поділилася YouTube-блогерка "В гостях у Ptashka Nadia".

Інгредієнти

2 кг натертих яблук

100+70 г цукру

2 л води

Як приготувати яблучний оцет

Яблука натріть на тертці або подрібніть у комбайні. Серцевинки не викидайте, їх можна перетирати разом з м'якоттю. Складіть натерті яблука у велику банку, додайте 100 г цукру та влийте 2 л води кімнатної температури (некип'яченої). Добре перемішайте суміш. Накрийте банку серветкою або марлею в шість шарів. Поставте ємність у тепле місце, де температура становить щонайменше 25 градусів. Двічі на день обов'язково перемішуйте вміст. Цей етап триває 10–12 днів. Через 10–12 днів відіжміть сік від залишків яблук. Отриманий сік перелийте в чисту ємність (наприклад, у 3-літрову банку). До відцідженого соку додайте 70 г цукру. Знову накрийте банку марлею. Приблизно на два місяці залиште оцет бродити у темному місці (комора, кухня). У цей період вміст не потрібно перемішувати чи заглядати до нього. Коли процес бродіння завершиться (орієнтовно через 7–8 тижнів), відцідіть готовий оцет.

Зберігати готовий яблучний оцет краще у прохолодному місці, наприклад, у погребі чи коморі.