Потрібні лише три складники: як зробити яблучний оцет вдома

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Яблучний оцет
Яблучний оцет. Фото Freepik

Домашній оцет з яблук можна використовувати для салатних заправок, маринадів, соусів або для прибирання

Яблучний оцет — це продукт, приготування якого вимагає часу та терпіння, адже весь процес розтягується на кілька місяців. Та результат того вартий. За кілька місяців у вас вийде натуральний, ароматний оцет без зайвих домішок, який можна використовувати і в кулінарії, і навіть у побуті.

Для приготування яблучного оцту краще брати стиглі, соковиті яблука солодких або кисло-солодких сортів. Особливо добре підходять домашні або садові плоди з коротким терміном зберігання.

Рецептом яблучного оцту без дріжджів поділилася YouTube-блогерка "В гостях у Ptashka Nadia".

Інгредієнти

  • 2 кг натертих яблук
  • 100+70 г цукру
  • 2 л води

Як приготувати яблучний оцет

  1. Яблука натріть на тертці або подрібніть у комбайні. Серцевинки не викидайте, їх можна перетирати разом з м'якоттю.
  2. Складіть натерті яблука у велику банку, додайте 100 г цукру та влийте 2 л води кімнатної температури (некип'яченої). Добре перемішайте суміш.
  3. Накрийте банку серветкою або марлею в шість шарів. Поставте ємність у тепле місце, де температура становить щонайменше 25 градусів.
  4. Двічі на день обов'язково перемішуйте вміст. Цей етап триває 10–12 днів.
  5. Через 10–12 днів відіжміть сік від залишків яблук. Отриманий сік перелийте в чисту ємність (наприклад, у 3-літрову банку).
  6. До відцідженого соку додайте 70 г цукру.
  7. Знову накрийте банку марлею. Приблизно на два місяці залиште оцет бродити у темному місці (комора, кухня). У цей період вміст не потрібно перемішувати чи заглядати до нього.
  8. Коли процес бродіння завершиться (орієнтовно через 7–8 тижнів), відцідіть готовий оцет.

Зберігати готовий яблучний оцет краще у прохолодному місці, наприклад, у погребі чи коморі.

