Укр

Нужны всего три ингредиента: как приготовить яблочный уксус дома

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яблочный уксус
Яблочный уксус. Фото Freepik

Домашний уксус из яблок можно использовать для салатных заправок, маринадов, соусов или для уборки

Яблочный уксус — это продукт, приготовление которого требует времени и терпения, ведь весь процесс растягивается на несколько месяцев. Но результат того стоит. Через несколько месяцев у вас получится натуральный, ароматный уксус без лишних примесей, который можно использовать и в кулинарии, и даже в быту.

Для приготовления яблочного уксуса лучше брать спелые, сочные яблоки сладких или кисло-сладких сортов. Особенно хорошо подходят домашние или садовые плоды с коротким сроком хранения.

Рецептом яблочного уксуса без дрожжей поделилась YouTube-блогерша "В гостях у Ptashka Nadia".

Ингредиенты

  • 2 кг натертых яблок
  • 100+70 г сахара
  • 2 л воды

Как приготовить яблочный уксус

  1. Яблоки натрите на терке или измельчите в комбайне. Сердцевинки не выбрасывайте, их можно перетирать вместе с мякотью.
  2. Сложите натертые яблоки в большую банку, добавьте 100 г сахара и влейте 2 л воды комнатной температуры (некипяченой). Хорошо перемешайте смесь.
  3. Накройте банку салфеткой или марлей в шесть слоев. Поставьте емкость в теплое место, где температура составляет не менее 25 градусов.
  4. Дважды в день обязательно перемешивайте содержимое. Этот этап длится 10–12 дней.
  5. Через 10–12 дней отожмите сок от остатков яблок. Полученный сок перелейте в чистую емкость (например, в 3-литровую банку).
  6. К отцеженному соку добавьте 70 г сахара.
  7. Снова накройте банку марлей. Приблизительно на два месяца оставьте уксус бродить в темном месте (кладовая, кухня). В этот период содержимое не нужно перемешивать или заглядывать к нему.
  8. Когда процесс брожения завершится (ориентировочно через 7–8 недель), отцедите готовый уксус.

Хранить готовый яблочный уксус лучше в прохладном месте, например, в погребе или кладовой.

Теги:
#Рецепты #Яблоки #Уксус