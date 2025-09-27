Нужны всего три ингредиента: как приготовить яблочный уксус дома

Домашний уксус из яблок можно использовать для салатных заправок, маринадов, соусов или для уборки

Яблочный уксус — это продукт, приготовление которого требует времени и терпения, ведь весь процесс растягивается на несколько месяцев. Но результат того стоит. Через несколько месяцев у вас получится натуральный, ароматный уксус без лишних примесей, который можно использовать и в кулинарии, и даже в быту.

Для приготовления яблочного уксуса лучше брать спелые, сочные яблоки сладких или кисло-сладких сортов. Особенно хорошо подходят домашние или садовые плоды с коротким сроком хранения.

Рецептом яблочного уксуса без дрожжей поделилась YouTube-блогерша "В гостях у Ptashka Nadia".

Ингредиенты

2 кг натертых яблок

100+70 г сахара

2 л воды

Как приготовить яблочный уксус

Яблоки натрите на терке или измельчите в комбайне. Сердцевинки не выбрасывайте, их можно перетирать вместе с мякотью. Сложите натертые яблоки в большую банку, добавьте 100 г сахара и влейте 2 л воды комнатной температуры (некипяченой). Хорошо перемешайте смесь. Накройте банку салфеткой или марлей в шесть слоев. Поставьте емкость в теплое место, где температура составляет не менее 25 градусов. Дважды в день обязательно перемешивайте содержимое. Этот этап длится 10–12 дней. Через 10–12 дней отожмите сок от остатков яблок. Полученный сок перелейте в чистую емкость (например, в 3-литровую банку). К отцеженному соку добавьте 70 г сахара. Снова накройте банку марлей. Приблизительно на два месяца оставьте уксус бродить в темном месте (кладовая, кухня). В этот период содержимое не нужно перемешивать или заглядывать к нему. Когда процесс брожения завершится (ориентировочно через 7–8 недель), отцедите готовый уксус.

Хранить готовый яблочный уксус лучше в прохладном месте, например, в погребе или кладовой.